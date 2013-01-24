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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    32BDL4510D/00
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      Signage Solutions Дисплей D-Line

      32BDL4510D/00

      Скажіть більше

      Швидкий професійний FHD дисплей Philips серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      Скажіть більше

      Швидкий професійний FHD дисплей Philips серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

      Скажіть більше

      Швидкий професійний FHD дисплей Philips серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      Скажіть більше

      Швидкий професійний FHD дисплей Philips серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

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        Дисплей D-Line

        Дисплей D-Line

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        Розумний, швидкий дисплей 24/7.

        • 32 дюйми
        • Full HD (1920x1080p)
        • 400 кд/м²
        FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

        FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

        Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

        SmartPower для економії енергії

        SmartPower для економії енергії

        Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

        Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

        Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

        Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

        Дисплей із ширококутною панеллю ADS

        Переглядайте зображення під будь-яким кутом із ширококутною технологією ADS (Advanced Super Dimension Switch), яка забезпечує швидшу обробку зображення на екрані для плавніших переходів, дивовижної точності зображення та чудового відтворення кольорів із кутом огляду 180 градусів.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          32  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          81,28  см
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Оптимальна роздільна здатність
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яскравість
          400  кд/м²
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1200:1
          Коефіцієнт динамічної контрастності
          500 000:1
          Формат кадру
          16:9
          Час відгуку (типовий)
          8  мсек.
          Крок піксела
          0,36375 x 0,36375 мм
          Кольори дисплею
          16,7 млн.
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Покращення зображення
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Гребеневий 3D-фільтр
          • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
          • 3D MA деінтерлейсинг
          • Покращення динамічної контрастності
          • Послідовна розгортка
          Технологія панелі
          ADS

        • Під'єднання

          Відеовхід
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x2)
          • USB 2.0 (x2)
          Відеовихід
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • HDMI 2.0 (x1)
          Аудіовхід
          3,5-мм роз’єм
          Аудіовихід
          3,5-мм роз’єм
          Зовнішнє керування
          • RJ45
          • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
          • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 640 x 480, 60 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          Відеоформати
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 50, 60 Гц
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц

        • Розміри

          Ширина телевізора
          726,5  мм
          Висота телевізора
          425,4  мм
          Глибина телевізора
          65,1 (настінне кріплення) /69,1 (змінний струм)  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          28,60  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          16,75  дюймів
          Глибина телевізора (у дюймах)
          2,56 (настінне кріплення) /2,72 (змінний струм)  дюймів
          Ширина рамки
          11,9 мм (В/Л/П), 17,2 мм (Н)
          Вага виробу (у фунтах)
          12,57  фнт.
          Вага виробу
          5,7  кг
          Кріплення VESA
          100 (Г) x 100 (В) мм / 200 (Г) x 200 (В) мм, M4

        • Зручність

          Встановлення
          • Горизонтальне (24/7)
          • Вертикальне (24/7)
          Керування клавіатурою
          • Прихована
          • Можна блокувати
          Наскрізний канал сигналу
          • RS232
          • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
          • DisplayPort
          • HDMI
          Регулювання у мережі
          • RS232
          • RJ45
          Функції економії енергії
          Smart Power
          Функції збереження екрана
          Зсув пікселів, низький рівень яскравості

        • Потужність

          Споживання електроенергії в режимі очікування
          0,5 Вт
          Потужність, що споживається від електромережі
          100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
          Споживання енергії (типове)
          TBD  Вт
          Споживання енергії (макс.)
          TBD
          Клас маркування енергоспоживання
          G

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C
          Висота
          0–3000 м
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          50 000  годин(-и)
          Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
          20–80% відносної вологості (без конденсації)
          Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
          20–80% відносної вологості (без конденсації)

        • Звук

          Вбудовані динаміки
          2 x 10 Вт RMS

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Короткий посібник
          • Кабель RS232
          • Кабель змінного струму
          • Кабель HDMI
          • Дистанційне керування та батареї AAA
          Підставка
          BM05911 (додатково)
          Аксесуари в комплекті
          • Послідовний кабель RS232
          • Логотип Philips (x1)
          • Гвинти
          • Кришка для USB (x1)

        • Мультимедійні додатки

          Відтворення аудіо з USB
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG
          Відтворення зображень з USB
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          Відтворення відео з USB
          • H.263
          • H.264
          • H.265
          • MPEG
          • VP8

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Англійська
          • Французька
          • Німецька
          • Іспанська
          • Польська
          • Турецька
          • Російська
          • Італійська
          • Китайська (спрощена)
          • Офіційна китайська
          • Арабська
          • Японська
          • Датська
          • Голландська
          • Фінська
          • Норвезька
          • Португальська
          • Шведська
          Дозволи контролюючих органів
          • CE
          • CCC
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          • BSMI
          • CB
          • VCCI
          • CU
          • EMF
          • EnergyStar 8.0
          • ETL
          • FCC, клас A
          • PSB
          Гарантія
          3 роки гарантії

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Короткий посібник
        • Кабель RS232
        • Кабель змінного струму
        • Кабель HDMI
        • Дистанційне керування та батареї AAA

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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