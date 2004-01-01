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    Професійний світлодіодний телевізор

    32HFL2839T/12
    • Неперевершений сучасний дизайн Неперевершений сучасний дизайн Неперевершений сучасний дизайн
      -{discount-value}

      Професійний світлодіодний телевізор

      32HFL2839T/12

      Неперевершений сучасний дизайн

      Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійний світлодіодний телевізор

      Неперевершений сучасний дизайн

      Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління.

      Неперевершений сучасний дизайн

      Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійний світлодіодний телевізор

      Неперевершений сучасний дизайн

      Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління.

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        Професійний світлодіодний телевізор

        Професійний світлодіодний телевізор

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        Усього:

        Неперевершений сучасний дизайн

        з енергозберігаючою світлодіодною технологією

        • 32-дюймовий Studio
        • LED
        • DVB-T2/T/C
        Вітайте своїх гостей за допомогою сторінки привітання з можливістю налаштування

        Вітайте своїх гостей за допомогою сторінки привітання з можливістю налаштування

        Сторінка привітання з’являється щоразу після увімкнення телевізора. Сторінку привітання можна легко маркувати та налаштувати під час встановлення за допомогою простого зображення привітання у форматі .png.

        USB-клонування усіх налаштувань для швидкого встановлення

        USB-клонування усіх налаштувань для швидкого встановлення

        Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.

        Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

        Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

        Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

        Світлодіодний телевізор для зображень із неймовірною контрастністю

        Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та чудові зображення з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами

        Ідеально підходить для в’язниць

        Для контролю цей готельний телевізор має спеціальне налаштування PrisonMode. У цьому режимі підвищеної безпеки вимикаються певні налаштування, які не потрібні для місць утримання під вартою, такі як електронний довідник програм, субтитри та USB-роз’єми.

        Один об’єднаний список каналів для аналогових та цифрових каналів

        Один інтегрований список каналів для цифрових та аналогових каналів. Це дозволяє гостю без проблем перемикати аналогові та цифрові канали.

        Вдосконалене регулювання гучності, щоб не турбувати гостей

        За допомогою функції вдосконаленого регулювання гучності можна встановити гучність увімкнення телевізора та попередньо визначити діапазон гучності роботи телевізора, запобігаючи налаштуванню надмірної гучності та відволіканню сусідів.

        Запобігайте несанкціонованому використанню завдяки функції блокування керування джойстиком

        Вимикаючи або вмикаючи функцію блокування керування джойстиком, адміністратор може запобігти несанкціонованому використанню телевізора через джойстик, не допускаючи непередбачуваних витрат власника готелю.

        Блокування меню встановлення

        Запобігає несанкціонованому доступу до параметрів встановлення та налаштування для забезпечення максимальної зручності гостей та запобігання непотрібним витратам на перевстановлення.

        Низький рівень споживання енергії

        Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Формат кадру
          16:9
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          32  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          80  см
          Дисплей
          Світлодіодний HD-телевізор
          Яскравість
          300  кд/м²
          Покращення зображення
          • Digital Crystal Clear
          • Perfect Motion Rate 100 Гц
          Роздільна здатність панелі
          1366 x 768p
          Кут перегляду
          178º (Г) / 178º (В)

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/C
          Аналоговий телевізор
          • PAL
          • SECAM

        • Характеристики

          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку
          Цифрові послуги
          • ЕДП 8 д.
          • MHEG
          • Телетекст

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування керування джойстиком
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          Таймер
          • Таймер сну
          • Будильник
          • Канал пробудження
          Захист від крадіжок
          • Захист батареї від крадіжок
          • Замок Kensington
          Ваша марка
          Логотип привітання
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          • через USB
          • Миттєве початкове клонування
          Керування
          Блокування автоматичного оновлення каналів
          Канали
          • Об’єднаний список
          • Офлайновий редактор каналів

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          Керування кількома пультами ДК
          Зручність
          Вихід для навушників

        • Мультимедіа

          Підтримуване відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • SSA SUB
          Підтримувані формати зображення
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          Підтримувана роздільна здатність відео на USB
          до 1920x1080p при 30 Гц
          Мультимедійні роз’єми
          USB

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          12 (2x6)  Вт
          Гучномовці
          • 2,0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • Еквалайзер
          • Баланс
          • AVL
          • Incredible surround
          • Динамічні баси

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 45 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          &lt; 0,4 Вт
          Клас маркування енергоспоживання
          A+
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          31  Вт
          Енергозберігаючі функції
          Екорежим
          Річне споживання енергії
          45  кВт·год

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Пульт дистанційного керування 22AV1407A/12
          • 2 батареї AAA
          • Підставка на стіл
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          Додатково
          Пульт ДК для налаштування 22AV9573A

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм
          USB1
          USB 2.0
          Вхід AV
          CVBS+L/R (Cinch)

        • Під’єднання, задня панель

          Scart
          • CVBS
          • RGB
          • SVHS
          Антена
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4 (ARC)
          Цифровий аудіовихід
          Коаксіальний (SPDIF)
          Вхід VGA
          15-контактний D-sub
          HDMI2
          HDMI 1.4

        • Вдосконалення під’єднання

          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Розміри

          Вага виробу
          5,2  кг
          Ширина телевізора
          735  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          735  мм
          Сумісність із настінним кронштейном
          • 200 x 100 мм
          • M4
          Висота телевізора
          438  мм
          Глибина телевізора
          77/97  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          476  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          185  мм
          Вага виробу (+ підставка)
          5,7  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Підставка на стіл
        • Гарантійний талон

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

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