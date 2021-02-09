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Більше не доступний
32PFH4101/88
Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Стильний дизайн телевізора Philips серії 4100 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю зображення Full HD із Perfect Motion Rate та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.
80 см (32 дюйми)
Світлодіодний телевізор Full HD
DVB-T/C
Тонкий. Надсучасний. Витончений. Точний. Ультратонкий силует Philips. Не повинно дивувати, що настільки тонкий пристрій може викликати стільки зацікавлення, зважаючи на те, наскільки витонченим елементом інтер’єру він може стати.
Темні, таємничі та надзвичайно міцні. Чорні тонкі підставки Philips виносять Ваш телевізор на інший рівень. Надійна конструкція у надтонкому дизайні чітко підкреслює витончений стиль Вашого нового телевізора. А зважаючи на їх міцність, дивує, як щось настільки маленьке може робити настільки багато.
Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.
4.0
з 5
27
Відгуки
espezer
09/02/2021
Polska
EPICKI TV
fajny telewizor szybki doskonały dobrze pracuję dobra jakosć
Плюси
szybki,dobra jakość, smukły, mieści się na ścianie,
Мінуси
nie ma wad
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Дата використання 2019-02-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Дата використання 2019-02-09
Pokertoja
30/05/2017
Polska
Dobry telewizor w jeszcze lepszej cennie
Telewizor służy jako wyświetlacz do konsoli. W tej cenie telewizor oferuje dobrą jakość obrazu dzięki zastosowanym technikom polepszania obrazu. Telewizor dosyć jasny a czernie dużo lepsze od konkurencji z tej półki cenowej.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
jotka1209
12/04/2017
Polska
Перевірений покупець
Jest ok
Jedyny mankament to taki że nie można od razu wyłączyć fonii i słuchać przez słuchawki a dopiero można to uczynić po chwili
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.