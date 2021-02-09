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Більше не доступний

4000 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор Full HD

32PFH4101/88

4

| (27) Відгуки

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Стильний дизайн телевізора Philips серії 4100 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю зображення Full HD із Perfect Motion Rate та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

Із технологією Digital Crystal Clear

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

  • 80 см (32 дюйми)

  • Світлодіодний телевізор Full HD

  • DVB-T/C

Надзвичайно тонкі лінії для вишуканого профілю

Надзвичайно тонкі лінії для вишуканого профілю

Тонкий. Надсучасний. Витончений. Точний. Ультратонкий силует Philips. Не повинно дивувати, що настільки тонкий пристрій може викликати стільки зацікавлення, зважаючи на те, наскільки витонченим елементом інтер’єру він може стати.

Надзвичайно тонкі підставки чорного кольору

Темні, таємничі та надзвичайно міцні. Чорні тонкі підставки Philips виносять Ваш телевізор на інший рівень. Надійна конструкція у надтонкому дизайні чітко підкреслює витончений стиль Вашого нового телевізора. А зважаючи на їх міцність, дивує, як щось настільки маленьке може робити настільки багато.

Digital Crystal Clear для точності, якою Ви захочете поділитися

Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

27

Відгуки

2

09/02/2021

Polska

Polska

EPICKI TV

fajny telewizor szybki doskonały dobrze pracuję dobra jakosć

Плюси

szybki,dobra jakość, smukły, mieści się na ścianie,

Мінуси

nie ma wad

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Дата використання 2019-02-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Дата використання 2019-02-09

30/05/2017

Polska

Polska

Dobry telewizor w jeszcze lepszej cennie

Telewizor służy jako wyświetlacz do konsoli. W tej cenie telewizor oferuje dobrą jakość obrazu dzięki zastosowanym technikom polepszania obrazu. Telewizor dosyć jasny a czernie dużo lepsze od konkurencji z tej półki cenowej.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

12/04/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

Jest ok

Jedyny mankament to taki że nie można od razu wyłączyć fonii i słuchać przez słuchawki a dopiero można to uczynić po chwili

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.