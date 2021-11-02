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Більше не доступний
32PFT4132/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Стильна конструкція та відмінна якість. Телевізор Philips 4100 із технологією Digital Crystal Clear пропонує якість зображення Full HD, високу контрастність та чітке відтворення звуку. Насолоджуйтеся переглядом без зайвої метушні за допомогою цієї простої в користуванні моделі.
80 см (32 дюйми)
Світлодіодний телевізор Full HD
DVB-T/T2/C
Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.
Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.
Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.
4.0
з 5
5
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
Вітторіо
02/11/2021
Україна
Виріб відповідає очікуванням!
Характеристики відповідають зазначеним в описі, за яким і обирали. Зручний та інтуїтивно легкий у користуванні, навіть літніми людьми.
Плюси
*
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Дата використання 2019-11-02
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Дата використання 2019-11-02
fotoamator
08/02/2018
Polska
Ma wiele doskonałych funkcji
doskonały telewizor, wspaniały obraz i dzwięk polecam tym bardziej ze cena jest przystępna-w końcu to Philips a mam trochę urządzeń w domu tej marki
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Axel2014
29/12/2020
Magyarország
Kiválló termék
Olcsó, FHD! Szép design, kicsit dobozos hangzás. Pc-hez DVI-HDMI kábelen kereszül is használni lehet. Nekem bevált a cucc. És a HDMI portnak köszönhetően ChromeCast is lehet hozzá használni, így wi-fi segítségével fel okosítható a tv! Én így is használom. Remekül, egyszerűen működik.
Плюси
FullHD, HDMI, USB portok, design
Мінуси
Hangzás.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Дата використання 2019-12-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Дата використання 2019-12-29
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.