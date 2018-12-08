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Більше не доступний
32PHS4001/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор
Стильна конструкція телевізора Philips серії 4000 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю HD-зображення із технологією Perfect Motion Rate та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.
80 см (32 дюйми)
Світлодіодний телевізор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Тонкий. Надсучасний. Витончений. Точний. Ультратонкий силует Philips. Не повинно дивувати, що настільки тонкий пристрій може викликати стільки зацікавлення, зважаючи на те, наскільки витонченим елементом інтер’єру він може стати.
Темні, таємничі та надзвичайно міцні. Чорні тонкі підставки Philips виносять Ваш телевізор на інший рівень. Надійна конструкція у надтонкому дизайні чітко підкреслює витончений стиль Вашого нового телевізора. А зважаючи на їх міцність, дивує, як щось настільки маленьке може робити настільки багато.
Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.
2.8
з 5
4
Відгуки
Kemo12211
08/12/2018
Hrvatska
TV je OK
Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
05/11/2020
Україна
Непоганий телевізор за свою ціну.
У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.
Плюси
Красивий, тонкий, гарний звук та картинка
Мінуси
Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата використання 2018-11-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата використання 2018-11-05
sebymarginean
21/09/2020
România
acceptabil
telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.
Цей відгук про 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Дата використання 2019-09-21
Цей відгук про 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Дата використання 2019-09-21
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Цей телевізор не підтримує функції ТВ-паузи/запису на USB, коли встановлено карту CI Plus CAM.