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Більше не доступний

4000 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор

32PHS4032/12

4.3

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Ультратонкий світлодіодний телевізор

Портативний і привабливий. Телевізор Philips 4000 створено, щоб супроводжувати Вас усюди. Завдяки ультратонким обрисам та чистій білій рамці він чудово виглядатиме в будь-якій кімнаті.

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TV brand claim gold

99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

із технологією Digital Crystal Clear

Ультратонкий світлодіодний телевізор

  • 80 см (32 дюйми)

  • Світлодіодний телевізор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Picture Performance Index покращує кожен елемент перегляду

Picture Performance Index покращує кожен елемент перегляду

Picture Performance Index поєднує технологію відображення Philips та засоби розширеної обробки зображень для покращення складових сприйняття: чіткості, руху, контрастності та кольору. Незалежно від джерела Ви завжди насолоджуватиметеся надзвичайно чіткими зображеннями з неймовірними деталями та глибиною, найнасиченішими чорними, найчистішими білими і найяскравішими живими кольорами, а також природними, реалістичними відтінками кольору шкіри.

Світлодіодний телевізор для зображень із неймовірною контрастністю

Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та прекрасні лінії у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами.

Елегантний білий колір надає свіжого сучасного вигляду будь-якому приміщенню

Шукаєте невеликий телевізор, вигляд якого не поступається високим функціональним показникам? Наша команда дизайнерів створила телевізор із вишуканою білою рамкою з глянцевим покриттям. Цей свіжий та сучасний стиль доповнить інтер’єр будь-якої кімнати.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Великолепный телевизор

Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

26/03/2018

Eesti

Eesti

TV on väga hea

Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler

01/01/2018

România

România

Recomand cu incredere

Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

  5. Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.