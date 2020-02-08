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Більше не доступний

4100 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор

39PHS4112/12

4.6

| (18) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Ультратонкий світлодіодний телевізор

Стильна конструкція та відмінна якість. Телевізор Philips 4100 із технологією Digital Crystal Clear пропонує якість зображення HD, високу контрастність та чітке відтворення звуку. Насолоджуйтеся переглядом без зайвої метушні за допомогою цієї простої в користуванні моделі.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

із технологією Digital Crystal Clear

Ультратонкий світлодіодний телевізор

  • 98 см (39 дюймів)

  • Світлодіодний телевізор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Тонкі, вишукані та легкі на вигляд ніжки

Під час розробки нового телевізора наші команди розглядають кожен аспект: від технології до конструкції. Наші нові ніжки забезпечують простір під телевізором, де зазвичай встановлюється традиційна підставка, а це дозволяє підсилити враження від перегляду. Який ефект? Телевізор із надійною опорою та поглядом у майбутнє.

Два входи HDMI та EasyLink – вбудовані можливості підключення

Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.

Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

18

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

2
1

08/02/2020

Magyarország

Magyarország

Philips!!

Kb. 1 éve vettük, a tv kifogástalan. De ezt is várja el a fogyasztó a Philipstől!

Плюси

Kifogástalan kép, megfelelő működés.

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Дата використання 2019-08-08

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Дата використання 2019-08-08

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon tetszik

Gyönyörű a kép, hangja tiszta, nem recseg, elég sok csatlakozási lehetőségek van. Távirányító jól bírja, nem kopik.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

20/06/2019

България

България

отличен продукт

ултратънък супер качество и динамични характеристики на картината и звука

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 39PHS4112 Ултратънък LED телевизор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4100 series 39PHS4112 Ултратънък LED телевизор

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

  5. Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.