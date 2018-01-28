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Більше не доступний

4000 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор Full HD

40PFT4201/12

4

| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

Тонкий світлодіодний телевізор Full HD

Стильний дизайн телевізора Philips серії 4100 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю зображення Full HD із Perfect Motion Rate та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

Із технологією Digital Crystal Clear

Тонкий світлодіодний телевізор Full HD

  • 102 см (40 дюймів)

  • Світлодіодний телевізор Full HD

  • DVB-T/T2/C

Світлодіодний телевізор Full HD – неперевершені LED-зображення із неймовірною контрастністю

Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.

Два входи HDMI та EasyLink – вбудовані можливості підключення

Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.

Надзвичайно тонкі лінії для вишуканого профілю

Надзвичайно тонкі лінії для вишуканого профілю

Тонкий. Надсучасний. Витончений. Точний. Ультратонкий силует Philips. Не повинно дивувати, що настільки тонкий пристрій може викликати стільки зацікавлення, зважаючи на те, наскільки витонченим елементом інтер’єру він може стати.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

2
1

28/01/2018

Україна

Україна

Хороший телевізор за свою ціну

Телевізор має гарний дизайн - вигідно виглядає в будь-якому інтер'єрі. Чітке зображення з різних ракурсів. Легкість використання.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

07/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Omjer cijena kvalitet odličan

Obzirom da je cijena jako dobra, TV je odličan. Sa slikom sam zadovoljan.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV

24/01/2018

България

България

много добър продукт

Обслужва се лесно. Технически достъпен за всеки. Philips 4100 с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за нашия дом.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.