Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Vision

Ксенонова лампа для передніх фар

42403VIS1
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
    -{discount-value}
  • Відтворити Пауза

    Vision Ксенонова лампа для передніх фар

    42403VIS1

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Vision Ксенонова лампа для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Vision Ксенонова лампа для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all headlights

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Ідеально підходить для заміни

      • Тип лампи: D3S
      • В упаковці: 1 шт.
      • 42 В, 35 Вт
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

      Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

      Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.

      Компанія Philips винайшла технологію Xenon HID

      Компанія Philips винайшла технологію Xenon HID

      Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють удвічі більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Загалом, інтенсивне біле світло, яке подають лампи Xenon HID, подібне до денного світла. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди та дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Заміняйте по одній

      Завдяки технології заміни однієї лампи Xenon Vision дає змогу заміняти лампи по одній, зважаючи на колірну температуру незаміненої лампи. Це найбільш економічний вибір для заміни лампи.

      Xenon Vision цілком відповідає незаміненій ксеноновій лампі

      Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, зважаючи на колір незаміненої лампи. Така нова технологія заміни однієї лампи дає змогу заміняти лампи по одній, враховуючи колірну температуру незаміненої лампи. Таким чином, Xenon Vision – ідеальне рішення для заміни однієї лампи.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі

      Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла, може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN3
         8727900364965 
        EAN1
         8727900364958 
        Тип упаковки
        S1

      • Електричні характеристики

        Напруга
        42  В
        Потужність (Вт)
        35  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        2500 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        3200 ±450  лм
        Колірна температура
        До 4300 K

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        42403VIS1
        Код замовлення
        36495833

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,307  кг
        Висота
        14  см
        Довжина
        14,6  см
        Ширина
        13,1  см

      • Опис виробу

        Тип
        D3S
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Позначення
        D3S Vision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        Xenon Vision
        Технологія
        Xenon
        Цоколь
        PK32d-5

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        2
        Вага брутто однієї одиниці
        153,5  г
        Висота
        14  см
        Довжина
        12,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        67,5  г
        Ширина
        6,8  см

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        Ідеально підходить для заміни

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали