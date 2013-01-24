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Signage Solutions Дисплей D-Line

43BDL4050D/11
Загальна оцінка / 5
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    43BDL4050D/11

    У пошуках інновацій

    Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    У пошуках інновацій

    Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.

    У пошуках інновацій

    Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    У пошуках інновацій

    Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.

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      У пошуках інновацій

      на базі Android

      • 43 дюйми
      • На базі Android
      • 450 кд/м²
      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

      Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.

      SmartPower для економії енергії

      SmartPower для економії енергії

      Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

      Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом за допомогою SmartCMS

      Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом за допомогою SmartCMS

      Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом, яка працює виключно з інформаційними панелями Philips для керування цифровим інформаційним вмістом. За допомогою SmartCMS можна створювати і планувати власний вміст протягом 24 годин щодня. Просто створіть свою мережу та вміст, заплануйте список відтворення і відтворюйте!

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті. Завантажте мультимедійний вміст на дисплей і відтворюйте його відразу. Працюючи разом із внутрішнім браузером, пристрій також служить кеш-пам’яттю під час потокової передачі Інтернет-вмісту. У разі виникнення проблем із мережею внутрішня пам’ять продовжуватиме відтворення вмісту шляхом відтворення його кеш-версії, завдяки чому мультимедійний вміст не зникатиме навіть у разі відсутності сигналу мережі.

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару

      Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть вміст в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте вміст в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Потокову передачу вмісту можна також відображати у вікні PIP ("картинка в картинці"). Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою WiFi або кабелю RJ45 і відтворюйте власні списки відтворення

      Покращіть з’єднання за допомогою вбудованого гнізда mPCIe.

      За допомогою вбудованого гнізда PCI можна під’єднати WiFI/Bluetooth або модуль 4G LTE для ще кращого зв’язку з дисплеєм. Покращено також зв’язок між пристроями – доступні численні налаштування, такі як можливість розширити функції пристрою або керування сигналом.

      Android: запустіть власний додаток або виберіть улюблений

      Вбудована у дисплей ОС Android – одна з найрозвинутіших ОС на планеті – дозволяє зберегти власний додаток у пам’яті дисплея. Також можна вибрати потрібний варіант у великій бібліотеці додатків Android і відтворювати вміст звідти. Завдяки вбудованій функції розкладу можна планувати відображення додатків та вмісту залежно від потреб клієнтів та часу доби; функція автоматичної орієнтації дозволяє легко відображати вміст в альбомному або портретному режимі.

      Будьте певні, що вміст відтворюється, за допомогою автоматичних знімків екрана

      Вміст – це основне, а функція автоматичних знімків екрана дозволяє перевіряти постійне відтворення вмісту. Знімки екрана робляться протягом дня, а потім зберігаються на FTP-сервері. Із сервера їх можна переглядати будь-коли й будь-де.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        42,5  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        107,95  см
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        450  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1100:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Формат кадру
        16:9
        Час відгуку (типовий)
        12  мсек.
        Крок піксела
        0,49 x 0,49 мм
        Кольори дисплею
        16,77 млн.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Операційна система
        Android 4.4.4

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x2)
        • DVI-D
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 2.0
        Відеовихід
        • DisplayPort
        • DVI-I
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Інші з’єднання
        • micro SD
        • micro USB
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Відеоформати
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора (у дюймах)
        37,99  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        22,02  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        1,79  дюймів
        Ширина телевізора
        965,00 мм  мм
        Висота телевізора
        559,30  мм
        Глибина телевізора
        45,50  мм
        Ширина рамки
        9,6 мм (В/Л/П), 15,7 мм (Н)
        Вага виробу (у фунтах)
        23,59  фнт.
        Вага виробу
        10,7  кг
        Кріплення VESA
        400 x 400 мм, M6

      • Зручність

        Пам’ять
        16 ГБ eMMC
        Встановлення
        • Горизонтальне
        • Вертикальне
        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        • DisplayPort
        Регулювання у мережі
        • RJ45
        • RS232
        • Один дріт (HDMI-CEC)
        • HDMI (один дріт)
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низький рівень яскравості
        Інші зручні пристосування
        • Ручки для транспортування
        • Акселерометр

      • Потужність

        Споживання (режим роботи)
        59 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 0,5 Вт
        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Відносна вологість
        20–80  %
        Висота
        0–3000 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        60 000  годин(-и)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Кабель RS232
        • Кабель VGA
        • Кабель змінного струму
        • Пластини для вирівнювання країв
        Підставка
        Універсальна підставка (велика) (додатково)
        Аксесуари в комплекті
        • Адаптер DVI–VGA
        • Логотип Philips
        • Послідовний кабель RS232
        • Гвинт із головкою (x8)

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • MP3
        • WMA
        • M4A
        • MP1
        • MP2
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        • PNG
        Відтворення відео з USB
        • 3GP
        • AVI
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • TS

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Іспанська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Італійська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • FCC, клас B
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • GOST
        • BSMI
        • CB
        • J-Moss
        • PSE
        • VCCI
        Гарантія
        3 роки гарантії з можливістю повернення або гарантійної заміни (не включає демонтаж і встановлення дисплея).

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        Quad Core Cortex A9 1,8 ГГц
        Графічний процесор
        ARM Mali400 Quad Core 533 МГц
        Пам’ять
        2 ГБ DDR3
        Зберігання
        16 ГБ eMMC

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник
      • Кабель RS232
      • Кабель VGA
      • Кабель змінного струму
      • Пластини для вирівнювання країв

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