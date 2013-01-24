Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Короткий посібник
- Кабель RS232
- Кабель VGA
- Кабель змінного струму
- Пластини для вирівнювання країв
У пошуках інновацій
Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У пошуках інновацій
Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.
У пошуках інновацій
Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У пошуках інновацій
Вражайте своїх гостей розумнішим, швидшим інформаційним дисплеєм. Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi та можливості запуску додатків Android цей дисплей є наступним етапом еволюції інформаційних панелей.
Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом, яка працює виключно з інформаційними панелями Philips для керування цифровим інформаційним вмістом. За допомогою SmartCMS можна створювати і планувати власний вміст протягом 24 годин щодня. Просто створіть свою мережу та вміст, заплануйте список відтворення і відтворюйте!
Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті. Завантажте мультимедійний вміст на дисплей і відтворюйте його відразу. Працюючи разом із внутрішнім браузером, пристрій також служить кеш-пам’яттю під час потокової передачі Інтернет-вмісту. У разі виникнення проблем із мережею внутрішня пам’ять продовжуватиме відтворення вмісту шляхом відтворення його кеш-версії, завдяки чому мультимедійний вміст не зникатиме навіть у разі відсутності сигналу мережі.
Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть вміст в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте вміст в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Потокову передачу вмісту можна також відображати у вікні PIP ("картинка в картинці"). Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою WiFi або кабелю RJ45 і відтворюйте власні списки відтворення
За допомогою вбудованого гнізда PCI можна під’єднати WiFI/Bluetooth або модуль 4G LTE для ще кращого зв’язку з дисплеєм. Покращено також зв’язок між пристроями – доступні численні налаштування, такі як можливість розширити функції пристрою або керування сигналом.
Вбудована у дисплей ОС Android – одна з найрозвинутіших ОС на планеті – дозволяє зберегти власний додаток у пам’яті дисплея. Також можна вибрати потрібний варіант у великій бібліотеці додатків Android і відтворювати вміст звідти. Завдяки вбудованій функції розкладу можна планувати відображення додатків та вмісту залежно від потреб клієнтів та часу доби; функція автоматичної орієнтації дозволяє легко відображати вміст в альбомному або портретному режимі.
Вміст – це основне, а функція автоматичних знімків екрана дозволяє перевіряти постійне відтворення вмісту. Знімки екрана робляться протягом дня, а потім зберігаються на FTP-сервері. Із сервера їх можна переглядати будь-коли й будь-де.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Зручність
Потужність
Умови експлуатації
Звук
Аксесуари
Мультимедійні додатки
Різне
Внутрішній програвач