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    Телевізор для готелів

    43HFL3011T/12
    Загальна оцінка / 5
    • Вражайте своїх гостей Вражайте своїх гостей Вражайте своїх гостей
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      Телевізор для готелів

      43HFL3011T/12

      Вражайте своїх гостей

      Надсилайте гостям потрібні повідомлення із якістю зображення Full HD та користуйтеся можливістю відображати фірмові інтерактивні сторінки готелю.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Телевізор для готелів

      Вражайте своїх гостей

      Надсилайте гостям потрібні повідомлення із якістю зображення Full HD та користуйтеся можливістю відображати фірмові інтерактивні сторінки готелю.

      Вражайте своїх гостей

      Надсилайте гостям потрібні повідомлення із якістю зображення Full HD та користуйтеся можливістю відображати фірмові інтерактивні сторінки готелю.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Телевізор для готелів

      Вражайте своїх гостей

      Надсилайте гостям потрібні повідомлення із якістю зображення Full HD та користуйтеся можливістю відображати фірмові інтерактивні сторінки готелю.

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        • EasySuite, 43 дюйми
        • Full HD
        • DVB-T2/T/C HEVC
        CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль

        CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль

        Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.

        CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

        CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

        Функція CMND & Create дає змогу відображати інформацію, яку Ви бажаєте та коли бажаєте. Модуль керування вмістом CMND дає змогу легко створювати та поширювати інтерактивні фірмові веб-сторінки готелю. Налаштуйте телевізори, щоб надати гостям максимум актуальної інформації про події у Вашому готелі в режимі реального часу.

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

        Вітайте своїх гостей за допомогою сторінки привітання з можливістю налаштування

        Вітайте своїх гостей за допомогою сторінки привітання з можливістю налаштування

        Сторінка привітання з’являється щоразу після увімкнення телевізора. Сторінку привітання можна легко маркувати та налаштувати під час встановлення за допомогою простого зображення привітання у форматі .png.

        Режими для всього готелю, медичних закладів та в’язниць

        Телевізор має всі функції, потрібні для професійного використання у середовищах, відмінних від вітальні. Функція блокування гучності та меню, ретельніше тестування матеріалів, економія енергії, пульти дистанційного керування із захистом від крадіжок і спеціальні функції для медичних закладів і в’язниць дозволяють використовувати виріб у цих сферах.

        Підтримка виклику медсестри, оптимізована для сектору охорони здоров’я

        Підтримка системи виклику медсестри робить телевізори Philips для медичних закладів високо інтегрованим засобом не лише дозвілля для користувачів/пацієнтів, а й дозволяє зручно отримати допомогу за невідкладного стану.

        Відображення годинника на екрані для оптимальної зручності гостей

        Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з’являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.

        Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте

        Показуйте те, що бажаєте та коли бажаєте, завдяки вбудованій функції розкладу. Програмуйте до 7 різних розкладів, щоб демонструвати потрібний вміст. Налаштуйте повтор щодня чи для окремих днів, наприклад на вихідні. Обирати Вам.

        SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю

        SmartInfo дозволяє надати Вашим гостям інформацію про готель або місто через SmartUI. Ваші гості мають доступ до цієї інтерактивної веб-сторінки готелю, навіть коли телевізор не під’єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно та легко змінювати, щоб гості були в курсі всіх останніх подій готелю.

        Serial Xpress Protocol для інтерактивних систем

        За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.

        Блокування меню встановлення

        Запобігає несанкціонованому доступу до параметрів встановлення та налаштування для забезпечення максимальної зручності гостей та запобігання непотрібним витратам на перевстановлення.

        Під’єднання додаткових навушників для особистого прослуховування

        Ця система гучномовців дозволяє під’єднати додаткові навушники. Під’єднайте власні навушники для особистого прослуховування, коли потрібно.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          Світлодіодний Full HD
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          108  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          43  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Яскравість
          280  кд/м²
          Кут перегляду
          176º (Г) / 176º (В)
          Покращення зображення
          • Pixel Plus HD
          • Perfect Motion Rate 200 Гц

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          16 (2x8)  Вт
          Гучномовці
          • 2,0
          • Направлені вниз
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Функції звуку
          • AVL
          • Incredible surround
          • Dolby MS10

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC FHD (до 1080p60)
          Аналоговий телевізор
          PAL
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Під’єднання, задня панель

          Антена
          IEC-75
          HDMI1
          • HDMI 2.0 із HDCP 2.2
          • ARC
          HDMI2
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2
          USB1
          USB 2.0
          Цифровий аудіовихід
          Оптичний
          Аудіовхід DVI
          Міні-роз’єм
          Вхід AV
          CVBS спільно з YPbPr
          Компонентний
          YPbPr + L/R cinch
          Зовнішнє керування
          RJ-48
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          Міні-роз’єм

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3
          HDMI3
          HDMI 2.0 із HDCP 2.2
          USB2
          USB 3.0
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм

        • Вдосконалення під’єднання

          HDMI
          DVI (усі роз’єми)
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта
          • керування звуком системи
          RJ48
          • ІЧ-вхід/вихід
          • Інтерфейс Serial Xpress

        • Характеристики

          Цифрові послуги
          • ЕДП 8 д.
          • Зараз і далі
          • MHEG
          • Телетекст
          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку
          • Формат зображення
          • Автономне регулювання гучності
          Локальне керування
          Джойстик

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування керування джойстиком
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          SmartInfo
          • Оглядач HTML5
          • Інтерактивні шаблони
          • Слайд-шоу зображень
          CMND & Control
          • Офлайновий редактор каналів
          • Офлайновий редактор параметрів
          • Дистанційне керування через РЧ
          • CMND & Create
          Ваша марка
          • SmartInfo
          • Логотип привітання
          Генерація доходу
          MyChoice
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          • Миттєве початкове клонування
          • Через USB/РЧ
          Таймер
          • Програма розкладу (7x)
          • Таймер сну
          • Будильник
          • Канал пробудження
          • Звуки пробудження
          Годинник
          • Годинник у режимі очікування
          • Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві
          • Екранний годинник
          • Додатковий зовнішній годинник
          Канали
          • Об’єднаний список
          • Тематичні списки
          • Офлайновий редактор каналів
          Інтерактивне DRM
          VSecure
          Керування
          • Блокування автоматичного оновлення каналів
          • Serial Xpress Protocol
          • JSON API для TV Control-JAPIT
          Керування живленням
          Екозапуск/швидкий запуск
          Керування увімкненням
          • Канал
          • Функція
          • Стиль зображення
          • Формат зображення
          • Стиль звуку
          • Об’єм
          • Мова меню
          Дистанційне керування
          • Підтримка фіксатора для кабелю
          • Виявлення низького рівня заряду батареї
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          Захист від крадіжок
          • Захист батареї від крадіжок
          • Замок Kensington

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          • Керування кількома пультами ДК
          • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
          • Підтримка системи виклику медсестри
          Зручність
          • Вихід для навушників
          • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
          Безпека
          • Подвійна ізоляція класу II
          • Вогнестійкість

        • Мультимедіа

          Мультимедійні роз’єми
          USB
          Підтримуване відтворення відео
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • Контейнери: AVI, MKV
          • MP4
          • MPG
          • TS
          • WMV
          • HEVC
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          Підтримувані формати зображення
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          Підтримувана роздільна здатність відео на USB
          до 1920x1080p при 60 Гц

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Підставка на стіл
          • 2 батареї AAA
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Кабель живлення
          • Пульт дистанційного керування 22AV1503A/12
          Додатково
          • Зовнішній годинник 22AV1120C/00
          • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1109H/12
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9573A/12

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Клас маркування енергоспоживання
          A+
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          42  Вт
          Річне споживання енергії
          62  кВт·год
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Екорежим
          • Таймер автоматичного вимикання
          Температура зовнішнього середовища
          від 0 °C до 40 °C

        • Розміри

          Ширина телевізора
          971  мм
          Висота телевізора
          564  мм
          Глибина телевізора
          67/77  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          971  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          627,6  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          212  мм
          Вага виробу
          9,2  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          11,2  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          • 200 x 200 мм
          • M6

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Гарантійний талон
        • Шнур живлення
        • Підставка на стіл

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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