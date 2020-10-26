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  • Фотографія використовуваного виробу
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Більше не доступний

7300 seriesУльтратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

43PUS7303/12

4.2

| (291) Відгуки | 82% рекомендують цей виріб

Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Насолоджуйтеся улюбленими шоу, фільмами та іграми на екрані телевізора 4K UHD, де контент із будь-якого джерела виглядає чудово. Завдяки Android TV, бездротовому підключенню та підсвічуванню Ambilight Ви не просто переглядатимете улюблені програми – Ви зануритеся у них.

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TV brand claim gold

99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

із 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

  • Телевізор 108 см (43 д.) із Ambilight

  • 1600 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • Процесор P5 Perfect Picture Engine

Процесор Quad Core та Android. Відкрийте доступ до контенту.

Процесор Philips Quad Core відповідає потужності Android для забезпечення захоплюючих ігор. За допомогою Android на телевізорі Ви зможете виконувати навігацію, запускати додатки та відтворювати відео надзвичайно швидким, інтуїтивним та цікавим способом.

4K Ultra HD. Зображення таке чітке, що створює відчуття присутності.

4K Ultra HD. Зображення таке чітке, що створює відчуття присутності.

Роздільна здатність Ultra HD в чотири рази вища за звичайну Full HD, адже освітлює екран понад 8 мільйонами пікселів та нашою унікальною технологією підвищення якості Ultra Resolution Upscaling. Насолоджуйтеся вдосконаленим зображенням незалежно від оригінального контенту та чіткішим зображенням із винятковою глибиною, контрастністю, природним рухом та яскравими деталями.

Тонка рамка та металева підставка.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

291

Відгуки

82%

рекомендують цей виріб

26/10/2020

Україна

Україна

Функция PiP

В характеристиках не указано, что есть функция PiP (картинка в окне) и после нескольких лет наслаждением этим чудом, на днях пытался выйти из просмотра ТВ в главное меню и в темноте нажал кнопку "номе" и кажись еще кнопку которая была ближе. И!!!!!!! Свершилось ЧУДО!!!!!! Просмотр телевизора свернулся в правое нижнее окно и появилось главное меню!!! На утро сл. дня пытался снова повторить данный фокус. Но, переклацав все вдоль и поперек на пульте фокус так и не прокатил. Скажите пжлта это что, был "глюк" или как это понять??? Спасибо

Мінуси

не нашел

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7300 series 50PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Дата використання 2019-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7300 series 50PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Дата використання 2019-10-26

28/07/2020

Україна

Україна

Телевізор хороший

Хочу поделиться впечатлением от приобретения. Огромный экран (сначала даже просто неожиданно, но классно), просто на всю стену! Приятно выглядит подсветка на стену. Изображение класс - высокая четкость и натуральные цвета. Все настроил и подключил к интернету без проблем. Звук пристойный. И работает все стабильно. В общем наслаждаюсь покупкой!

Плюси

Телевизор огромный , качество изображения хорошее

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7300 series 50PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Дата використання 2020-01-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7300 series 50PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Дата використання 2020-01-28

19/02/2020

Україна

Україна

Для совоєї ціни супер

Вау ефект з самого початку, андроїд працює дуже гарно, після оновлення змінився вигляд, трішки прийшлось звикати знову, пульт працює коректно, на зворотній клавіатурі не має кирилиці, розпізнавання голосу буває не включається з першого разу.

Плюси

Ціна , якість, зручність, функціональність

Мінуси

інколи зависає, затики з голосовим управлінням, з пульта почала облазити плівка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7300 series 43PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Дата використання 2019-02-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7300 series 43PUS7303 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Дата використання 2019-02-19

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.

  3. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  4. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  5. Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.

  7. Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.

  8. Зауважте, що додатки Amazon Apps можуть бути недоступні у вашій країні. (Зараз додатки Amazon Apps працюють лише у Великобританії, Німеччині та Австрії).

  9. Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

  10. Вбудований Google Помічник надаватиметься як оновлення програмного забезпечення для телевізорів Android 2018 року.

  11. Ці функціональні можливості залежать від вбудованих додатків ChromeCast та смарт-пристроїв. Докладні відомості шукайте на вбудованих сторінках продукту ChromeCast.