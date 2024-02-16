Хочете більше від свого наступного телевізора? Цей телевізор 4K UHD Ambilight забезпечує надчітке зображення, преміальний звук Dolby Atmos і яскраву підсвітку Ambilight. Ігри стають епічними, фільми – ще масштабнішими, а для музики створюється власне світлове шоу! Переглянути усі переваги
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
LED 4K телевізор з Ambilight
4K телевізор з Ambilight
Хочете більше від свого наступного телевізора? Цей телевізор 4K UHD Ambilight забезпечує надчітке зображення, преміальний звук Dolby Atmos і яскраву підсвітку Ambilight. Ігри стають епічними, фільми – ще масштабнішими, а для музики створюється власне світлове шоу! Переглянути усі переваги
4K телевізор з Ambilight
Хочете більше від свого наступного телевізора? Цей телевізор 4K UHD Ambilight забезпечує надчітке зображення, преміальний звук Dolby Atmos і яскраву підсвітку Ambilight. Ігри стають епічними, фільми – ще масштабнішими, а для музики створюється власне світлове шоу! Переглянути усі переваги
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
LED 4K телевізор з Ambilight
4K телевізор з Ambilight
Хочете більше від свого наступного телевізора? Цей телевізор 4K UHD Ambilight забезпечує надчітке зображення, преміальний звук Dolby Atmos і яскраву підсвітку Ambilight. Ігри стають епічними, фільми – ще масштабнішими, а для музики створюється власне світлове шоу! Переглянути усі переваги
Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно
Усе необхідне в одній покупці
Ціна комплекту
Пропустити
Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:
Додати аксесуари
LED
4K телевізор з Ambilight
- {discount-value}
Усього:
recurring payment
4K телевізор з Ambilight
Дивіться і насолоджуйтеся.
Телевізор 108 см (43 дюйми) з AMBILIGHT
Pixel Precise Ultra HD
Розумна платформа Titan OS
Звук Dolby Atmos
Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.
Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
Яскравий перегляд із надчітким зображенням.
Насолоджуйтеся будь-яким контентом на цьому світлодіодному телевізорі 4K UHD з Ambilight. Процесор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимізує якість зображення для відтворення надчіткого зображення, насичених кольорів і плавних рухів. Ви щоразу отримуватимете найкращі враження від перегляду.
Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.
Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі Smart TV. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі категорії, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.
Dolby Atmos для кінематографічного звуку.
Dolby Atmos занурює вас у глибину, розміщуючи звукові ефекти в просторі навколо та над вами. Незалежно від того, чи це космічні кораблі, що пролітають над головою, чи тихі кроки, що лунають ззаду, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.
Чудовий варіант для ігор. VRR і низька затримка вводу на будь-якій консолі.
HDMI 2.1 дозволяє вам отримати максимум переваг від консолі, забезпечуючи швидкий геймплей і плавну графіку. Підтримується змінна частота оновлення (VRR), а під час увімкнення консолі автоматично активується налаштування низької затримки вводу. Ігровий режим Ambilights підсилює гострі відчуття.
Працює з голосовими помічниками.
Ви можете обрати голосового помічника! Натиснувши кнопку Alexa на пульті дистанційного керування, ви зможете за допомогою голосу знаходити фільми та передачі, переглядати рекомендації, керувати сумісними розумними домашніми пристроями та багато іншого. Також можна керувати телевізором за допомогою розумних колонок Google.
Пульт дистанційного керування з переробленого пластику. Відповідальне пакування.
Тонка підставка цього телевізора з підсвічуванням Ambilight достатньо висока, щоб під нею можна було розмістити саундбар, ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли ви не дивитеся телевізор. Пульт дистанційного керування містить перероблений пластик, пакування містить перероблений картон стандарту FSC, а вставки роздруковані на переробленому папері.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
Доступність і функціональність служб голосового керування залежить від країни та мови.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.