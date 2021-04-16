КаталогПідтримка
uk/ru

Ранній доступ до Чорної п'ятниці

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

Cineos 47PFL9632D Flat TV

47PFL9632D/10

4.4

| (7) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Переглянути всі переваги

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.4

з 5

7

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

2
1

16/04/2021

Polska

Polska

SUPER!!!

To nasz pierwszy TV marki Philips. I od razu z podświetleniem LED. Genialny. Oczy wieczorem się nie męczą. Przyjemniej ogląda się filmy.

Плюси

Doskonały obraz i dźwięk. Podświetlenie.

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cineos 32PFL9632D Płaskie telewizory

Дата використання 2019-04-16

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cineos 32PFL9632D Płaskie telewizory

Дата використання 2019-04-16

24/11/2014

Polska

Polska

Po 7 latach wciąż jestem zadowolony z jakości

Może oko przyzwyczaja się do telewizora który najczęściej ogląda, w każdym razie dlacmnie obraz na tym tv jest naprawdę super, u nikogo nie widzialem jeszcze lepszego obrazu, mimo znacznie nowszych modeli. Oczywiscie tv ma wady jak choćby menu które jest według mnie fatalne, jednak najważniejszy w tv jest obraz.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cineos 32PFL9632D Płaskie telewizory

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cineos 32PFL9632D Płaskie telewizory

08/11/2013

Polska

Polska

ma jeszce wiele innych uzytecznych funkcji o ktorych przed zakupem nie mialem pojecia

od czasu kiedy go uzywamy zmienilismy nasze zdanie na temat dobrej jakosci obrazu teraz wiemy ze ten product jest doskonaly napewno kolejny zakup telewizora I system kina domowego bedzie tez marki philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cineos 32PFL9632D Płaskie telewizory

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cineos 32PFL9632D Płaskie telewizory

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • 🔓 Ранній доступ до пропозицій Чорної п'ятниці відкрито!
  • 🚚 Безкоштовна доставка
  • 🛡️ Розширена гарантія 3 роки

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • 🔓 Ранній доступ до пропозицій Чорної п'ятниці відкрито!
  • 🚚 Безкоштовна доставка
  • 🛡️ Розширена гарантія 3 роки