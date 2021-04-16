Może oko przyzwyczaja się do telewizora który najczęściej ogląda, w każdym razie dlacmnie obraz na tym tv jest naprawdę super, u nikogo nie widzialem jeszcze lepszego obrazu, mimo znacznie nowszych modeli. Oczywiscie tv ma wady jak choćby menu które jest według mnie fatalne, jednak najważniejszy w tv jest obraz.