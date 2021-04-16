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Більше не доступний
47PFL9632D/10
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.4
з 5
7
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Phoenix4791
16/04/2021
Polska
SUPER!!!
To nasz pierwszy TV marki Philips. I od razu z podświetleniem LED. Genialny. Oczy wieczorem się nie męczą. Przyjemniej ogląda się filmy.
Плюси
Doskonały obraz i dźwięk. Podświetlenie.
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cineos 32PFL9632D Płaskie telewizory
Дата використання 2019-04-16
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cineos 32PFL9632D Płaskie telewizory
Дата використання 2019-04-16
Enola
24/11/2014
Polska
Po 7 latach wciąż jestem zadowolony z jakości
Może oko przyzwyczaja się do telewizora który najczęściej ogląda, w każdym razie dlacmnie obraz na tym tv jest naprawdę super, u nikogo nie widzialem jeszcze lepszego obrazu, mimo znacznie nowszych modeli. Oczywiscie tv ma wady jak choćby menu które jest według mnie fatalne, jednak najważniejszy w tv jest obraz.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cineos 32PFL9632D Płaskie telewizory
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cineos 32PFL9632D Płaskie telewizory
pit7612
08/11/2013
Polska
ma jeszce wiele innych uzytecznych funkcji o ktorych przed zakupem nie mialem pojecia
od czasu kiedy go uzywamy zmienilismy nasze zdanie na temat dobrej jakosci obrazu teraz wiemy ze ten product jest doskonaly napewno kolejny zakup telewizora I system kina domowego bedzie tez marki philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cineos 32PFL9632D Płaskie telewizory
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cineos 32PFL9632D Płaskie telewizory