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Більше не доступний

4000 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор Full HD

48PFT4101/12

4

| (42) Відгуки

Тонкий світлодіодний телевізор Full HD

Стильний дизайн телевізора Philips серії 4100 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю зображення Full HD із Perfect Motion Rate та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

Із технологією Digital Crystal Clear

Тонкий світлодіодний телевізор Full HD

  • 121 см (48 дюймів)

  • Світлодіодний телевізор Full HD

  • DVB-T/T2/C

Надзвичайно тонкі лінії для вишуканого профілю

Надзвичайно тонкі лінії для вишуканого профілю

Тонкий. Надсучасний. Витончений. Точний. Ультратонкий силует Philips. Не повинно дивувати, що настільки тонкий пристрій може викликати стільки зацікавлення, зважаючи на те, наскільки витонченим елементом інтер’єру він може стати.

Надзвичайно тонкі підставки чорного кольору

Темні, таємничі та надзвичайно міцні. Чорні тонкі підставки Philips виносять Ваш телевізор на інший рівень. Надійна конструкція у надтонкому дизайні чітко підкреслює витончений стиль Вашого нового телевізора. А зважаючи на їх міцність, дивує, як щось настільки маленьке може робити настільки багато.

Digital Crystal Clear для точності, якою Ви захочете поділитися

Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

42

Відгуки

01/03/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

ten produkt jest wspanialy

BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

01/03/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

ten produkt jest wspanialy

BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

11/06/2018

Latvija

Latvija

Viss OK!

Ērts, labi regulējams, laba izšķirtspēja, pietiekami ātra reakcija.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.