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    Професійні телевізори

    49HFL2869T/12
    Загальна оцінка / 5
    • Вражайте своїх гостей Вражайте своїх гостей Вражайте своїх гостей
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      Професійні телевізори

      49HFL2869T/12

      Вражайте своїх гостей

      Покажіть своїм гостям, наскільки Ви піклуєтеся про них, за допомогою цього доступного телевізора для готелів. Ви отримаєте задоволення від спеціальних готельних функцій на кшталт фірмової сторінки привітання, встановлення через USB, меню та блокування керування.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      Вражайте своїх гостей

      Покажіть своїм гостям, наскільки Ви піклуєтеся про них, за допомогою цього доступного телевізора для готелів. Ви отримаєте задоволення від спеціальних готельних функцій на кшталт фірмової сторінки привітання, встановлення через USB, меню та блокування керування.

      Вражайте своїх гостей

      Покажіть своїм гостям, наскільки Ви піклуєтеся про них, за допомогою цього доступного телевізора для готелів. Ви отримаєте задоволення від спеціальних готельних функцій на кшталт фірмової сторінки привітання, встановлення через USB, меню та блокування керування.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      Вражайте своїх гостей

      Покажіть своїм гостям, наскільки Ви піклуєтеся про них, за допомогою цього доступного телевізора для готелів. Ви отримаєте задоволення від спеціальних готельних функцій на кшталт фірмової сторінки привітання, встановлення через USB, меню та блокування керування.

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        Професійні телевізори

        Ціна магазину Philips

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        Вражайте своїх гостей

        ідеальним смаком

        • Studio, 49 дюймів
        • DVB-T2/T/C HEVC
        Вітайте своїх гостей за допомогою сторінки привітання з можливістю налаштування

        Вітайте своїх гостей за допомогою сторінки привітання з можливістю налаштування

        Сторінка привітання з’являється щоразу після увімкнення телевізора. Сторінку привітання можна легко маркувати та налаштувати під час встановлення за допомогою простого зображення привітання у форматі .png.

        USB-клонування усіх налаштувань для швидкого встановлення

        USB-клонування усіх налаштувань для швидкого встановлення

        Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.

        Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

        Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

        Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

        Один об’єднаний список каналів для аналогових та цифрових каналів

        Один інтегрований список каналів для цифрових та аналогових каналів. Це дозволяє гостю без проблем перемикати аналогові та цифрові канали.

        Вдосконалене регулювання гучності, щоб не турбувати гостей

        За допомогою функції вдосконаленого регулювання гучності можна встановити гучність увімкнення телевізора та попередньо визначити діапазон гучності роботи телевізора, запобігаючи налаштуванню надмірної гучності та відволіканню сусідів.

        Запобігайте несанкціонованому використанню завдяки функції блокування керування джойстиком

        Вимикаючи або вмикаючи функцію блокування керування джойстиком, адміністратор може запобігти несанкціонованому використанню телевізора через джойстик, не допускаючи непередбачуваних витрат власника готелю.

        Блокування меню встановлення

        Запобігає несанкціонованому доступу до параметрів встановлення та налаштування для забезпечення максимальної зручності гостей та запобігання непотрібним витратам на перевстановлення.

        Низький рівень споживання енергії

        Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

        Світлодіодний телевізор для зображень із неймовірною контрастністю

        Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та чудові зображення з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          Світлодіодний Full HD
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          123  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          49  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Яскравість
          330  кд/м²
          Кут перегляду
          178º (Г) / 178º (В)
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          4000

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          16 (2x8)  Вт
          Гучномовці
          • 2,0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • Еквалайзер
          • Баланс
          • AVL
          • Incredible surround
          • Динамічні баси

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC FHD (до 1080p60)
          Аналоговий телевізор
          • PAL
          • SECAM

        • Під’єднання, задня панель

          Антена
          IEC-75
          HDMI1
          • HDMI 1.4
          • ARC
          HDMI2
          HDMI 1.4
          Цифровий аудіовихід
          Оптичний
          Scart
          • CVBS
          • RGB
          • SVHS
          Вхід VGA
          15-контактний D-sub

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3
          Вхід AV
          CVBS+L/R (Cinch)
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм
          USB1
          USB 2.0

        • Вдосконалення під’єднання

          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта

        • Характеристики

          Цифрові послуги
          • Субтитри
          • Телетекст
          • MHEG
          • ЕДП 8 д.
          • Зараз і далі
          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку
          Локальне керування
          Джойстик

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування керування джойстиком
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності (вкл. з HP)
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          Ваша марка
          Логотип привітання
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          • через USB
          • Миттєве початкове клонування
          Керування увімкненням
          • Канал/джерело
          • Стиль зображення
          • Гучність (вкл. з HP)
          Таймер
          • Таймер сну
          • Будильник
          Канали
          • Об’єднаний список
          • Офлайновий редактор каналів
          Керування
          Блокування автоматичного оновлення каналів
          Керування живленням
          Екозапуск/швидкий запуск
          Дистанційне керування
          • Підтримка фіксатора для кабелю
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          Захист від крадіжок
          Замок Kensington

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          Керування кількома пультами ДК
          Зручність
          Вихід для навушників

        • Мультимедіа

          Мультимедійні роз’єми
          USB
          Підтримуване відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • HEVC
          • TS
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • SSA SUB
          • ASS
          • SMI
          • TXT
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          Підтримувані формати зображення
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          Підтримувана роздільна здатність відео на USB
          до 1920x1080p при 30 Гц

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Пульт дистанційного керування 22AV1407A/12
          • 2 батареї AAA
          • Підставка на стіл
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          Додатково
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9573A
          • Пульт дистанційного керування 22AV1601A/12
            Легке дистанційне керування

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Клас маркування енергоспоживання
          A++
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          48  Вт
          Річне споживання енергії
          70  кВт·год
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          Екорежим
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 45 °C

        • Розміри

          Глибина телевізора
          60/91  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          220  мм
          Висота телевізора
          653  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          692  мм
          Ширина телевізора
          1112  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1112  мм
          Вага виробу
          10,6  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          11,5  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          • M6
          • 200 x 200 мм

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Підставка на стіл
        • Гарантійний талон

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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