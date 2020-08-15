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Більше не доступний
49PUS6561/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K на базі Android TV
Бездоганно оформлений телевізор Philips серії 6500 уже тут. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення 4K Ultra HD та відкривайте світ розваг завдяки Android TV. Тонка рамка та унікальна вигнута підставка доповнюють образ елегантного дизайнерського рішення.
123 см (49 дюймів)
Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Гб і розширення
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Краса телевізора 4K Ultra HD полягає у насолоді кожною деталлю. Система Philips Pixel Precise Ultra HD перетворює будь-яке вхідне зображення на вражаючу роздільність UHD на екрані. Насолоджуйтеся плавним, але чітким рухомим зображенням та винятковою контрастністю. Відкрийте для себе насиченіші чорні відтінки, світліші білі, яскраві кольори та природні тони кольору шкіри – щоразу та з будь-якого джерела.
Натхнення архітектури: вигнута підставка Philips має сучасний, виважений та відкритий дизайн. Високоякісне поліроване хромове покриття та витончений ефект арки додають стилю в будь-яке приміщення.
Для чудових гучномовців телевізора потрібна потужна система обробки, яка зберігає чистоту оригінального аудіовмісту. DTS Premium Suite створено для забезпечення звучання, яке користувачі очікують від високоякісної обробки звуку: абсолютне об’ємне звучання з глибокими, насиченими низькими частотами та чітким діалогом з високим рівнем гучності без коливань, обрізання або спотворення.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.8
з 5
135
Відгуки
igorevij
15/08/2020
Україна
Изделие имеет отличные функции
Телевизор - супер, функционал отличный, рекомендую всем.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series 55PUS6561 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™
Дата використання 2019-08-15
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series 55PUS6561 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™
Дата використання 2019-08-15
Totek
27/01/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Telewizor Philips
Telewizor posiadam o 3 lat do tej pory mnie nie zawiódł. Jakość wykonania oceniam na dobrą. Matryca ok. System można ocenić na bardzo ok.
Плюси
System ANDROID
Мінуси
Matryca
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Дата використання 2020-01-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Дата використання 2020-01-27
miszka23
01/12/2020
Polska
Super produkt
Posiadam już 3 lata i wszystko gra jak w bajce. świetny obraz, sprawdza się świetnie w grach komputerowych. Polecam
Плюси
obraz, odświeżanie
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Дата використання 2018-12-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Дата використання 2018-12-01
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Пропозиція Cloud Gaming залежить від постачальників ігор.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Функціональність Google Cast залежить від пристроїв і додатків Google Cast Ready. Для отримання детальнішої інформації відвідайте сторінку виробу Google Cast.
Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.