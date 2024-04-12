Цей неймовірний пристрій підніме вам настрій! Телевізор Ambilight із роздільною здатністю 4K дає вам все, що потрібно: чудову якість зображення, чуйний домашній екран, сповнений вашими улюбленими потоковими сервісами, та неймовірні ігри. Приготуйтеся до найкращих вечорів свого життя. Переглянути усі переваги
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
The One 4K телевізор з Ambilight
4K телевізор з Ambilight
Цей неймовірний пристрій підніме вам настрій! Телевізор Ambilight із роздільною здатністю 4K дає вам все, що потрібно: чудову якість зображення, чуйний домашній екран, сповнений вашими улюбленими потоковими сервісами, та неймовірні ігри. Приготуйтеся до найкращих вечорів свого життя. Переглянути усі переваги
4K телевізор з Ambilight
Цей неймовірний пристрій підніме вам настрій! Телевізор Ambilight із роздільною здатністю 4K дає вам все, що потрібно: чудову якість зображення, чуйний домашній екран, сповнений вашими улюбленими потоковими сервісами, та неймовірні ігри. Приготуйтеся до найкращих вечорів свого життя. Переглянути усі переваги
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
The One 4K телевізор з Ambilight
4K телевізор з Ambilight
Цей неймовірний пристрій підніме вам настрій! Телевізор Ambilight із роздільною здатністю 4K дає вам все, що потрібно: чудову якість зображення, чуйний домашній екран, сповнений вашими улюбленими потоковими сервісами, та неймовірні ігри. Приготуйтеся до найкращих вечорів свого життя. Переглянути усі переваги
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Той, що має все
Телевізор 126 см (50 дюймів) з Ambilight
P5 Perfect Picture Engine
Розумна платформа Titan OS
Dolby Vision та Atmos
The One із неймовірним підсвічуванням Ambilight.
Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори з вбудованим світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
The One, вигляд якого викликає захват. Процесор P5 Perfect Picture Engine.
Технологія Philips P5 забезпечує таке ж яскраве зображення, як і контент, який вам подобається. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а відтінки шкіри виглядають природно. Контраст настільки чіткий, що ви відчуєте кожну деталь. Рухи ідеально плавні.
The One з TITAN OS.
Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі TITAN OS. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі жанри, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.
Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером, — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Уперед до гри! 120 Гц, наднизька затримки входу, VRR, FreeSync.
Ваш телевізор з Ambilight і HDMI 2.1 дозволяє в повній мірі використовувати усі функції вашого ігрового пристрою нового покоління завдяки надзвичайно чутливому геймплею та плавній графіці. Зробіть той стрибок, розверніться або ідеально заверніть за ріг! Підтримуються стандарти VRR та Freesync. Режим гри Ambilights дарує ще більше вражень.
Пульт дистанційного керування з переробленого пластику. Відповідальне пакування.
Центральна поворотна підставка дозволяє розмістити The One де завгодно й забезпечити найкращий огляд, а також використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування телевізора виготовлено з переробленого пластику, упаковка — з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вставки роздруковані на переробленому папері.
Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.
Ви отримаєте чудовий, чистий звук телевізора відразу після розпакування. Якщо вам потрібно більше, бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари і бездротові гучномовці по всій оселі. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, використовуючи телевізор як центральний гучномовець.
Вбудована підтримка Alexa та Google Assistant*
Ви можете обрати голосового помічника! Натиснувши кнопку Alexa на пульті дистанційного керування, ви зможете за допомогою голосу знаходити фільми та передачі, переглядати рекомендації, керувати сумісними розумними домашніми пристроями та багато іншого. Також можна попросити Google керувати телевізором через пристрої з підтримкою Google Assistant.
Надчітке зображення. Яскравий перегляд.
Незалежно від того, що ви дивитесь, вам сподобається яскраве, ультрачітке зображенням з яскравими кольорами. Крім того, цей телевізор 4K (UHD) Ambilight сумісний з усіма основними форматами HDR, щоб під час трансляції контенту HDR ви бачили більше деталей, навіть на темних і світлих ділянках.
Чудовий звук телевізора. Легко додавати саундбари або гучномовці.
Чудовий звук телевізора. Легко додавати саундбари або гучномовці.
Легке підключення до мереж розумного дому та голосових помічників.
Повна сумісність із Matter і Control4 означає, що ви можете легко інтегрувати The One в існуючу мережу розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою голосу, ви також можете натиснути кнопку Alexa на пульті дистанційного керування, щоб попросити Alexa. Або попросіть Google через пристрої з підтримкою Google Assistant.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі й ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
Наявність і функціональність служб голосового керування залежить від країни та мови. Для отримання актуальної інформації зверніться до нашої служби підтримки.
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