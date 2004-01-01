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На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
LED 43PUS8309 LED 43PUS8309 4K Ambilight TV
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Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
Насолоджуйтеся будь-яким контентом на цьому світлодіодному телевізорі 4K UHD з Ambilight. Процесор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимізує якість зображення для відтворення надчіткого зображення, насичених кольорів і плавних рухів. Ви щоразу отримуватимете найкращі враження від перегляду.
Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі Smart TV. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі категорії, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.
Dolby Atmos занурює вас у глибину, розміщуючи звукові ефекти в просторі навколо та над вами. Незалежно від того, чи це космічні кораблі, що пролітають над головою, чи тихі кроки, що лунають ззаду, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.
HDMI 2.1 дозволяє вам отримати максимум переваг від консолі, забезпечуючи швидкий геймплей і плавну графіку. Підтримується змінна частота оновлення (VRR), а під час увімкнення консолі автоматично активується налаштування низької затримки вводу. Ігровий режим Ambilights підсилює гострі відчуття.
Практично безрамковий екран і тонка підставка цього телевізора Ambilight впишуться майже в будь-який інтер’єр, і ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Наша упаковка виготовлена з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші роздруковані на переробленому папері.
Ви можете самі обрати голосового помічника! Натиснувши кнопку на пульті дистанційного керування, ви зможете перевести телевізор у режим прослуховування та спілкуватися безпосередньо з вбудованою функцією Alexa. Якщо ви дивитеся телевізор, зменшить гучність, щоб Alexa могла вас чітко чути. Або ви можете керувати телевізором через смарт-колонки Google.
Цей телевізор з Ambilight має вбудований мікрофон далекого радіусу дії, який чітко вловлює голос, навіть якщо ви знаходитеся далеко або якщо навколо вас шумно. Після того як ви натиснули кнопку Alexa на пульті дистанційного керування, ви можете керувати телевізором із будь-якого місця в кімнаті.
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