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Дисплей Q-Line

65BDL3010Q/00
Загальна оцінка / 5
  • Зверніть на себе увагу Зверніть на себе увагу Зверніть на себе увагу
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    Дисплей Q-Line

    65BDL3010Q/00
    Загальна оцінка / 5

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Дисплей Q-Line

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення. Переглянути усі переваги

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Дисплей Q-Line

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        64,5  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        163,9  см
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        4000:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Формат кадру
        16:9
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Крок піксела
        0,372 x 0,372 мм
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        Технологія панелі
        Відео-аудіо
        DICOM
        Clinical D-image

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Відеоформати
        • 3840 x 2160, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 1080p, 60 Гц
        • 1080i, 60 Гц
        • 1080i, 50 Гц
        • 720p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • USB
        • DVI-I (x1)
        • HDMI (x4)
        • VGA (через DVI)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        Аудіо ліве/праве (RCA)
        Зовнішнє керування
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • RJ45
        Інші з’єднання
        OPS

      • Зручність

        Функції збереження екрана
        Низький рівень яскравості
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Встановлення
        Горизонтальне
        Запуск
        • Затримка увімкнення
        • Стан увімкнення
        • Завантаження із джерела
        Вікно запуску
        увімкнення/вимкнення логотипа Philips
        Просте встановлення
        Розумна вставка

      • Розміри

        Ширина рамки
        13,9 (В/Л/П) 14,9 (Н) мм
        Ширина телевізора
        1458,7  мм
        Висота телевізора
        834,7  мм
        Глибина телевізора
        81,6  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        57,43  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        32,86  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        3,21  дюймів
        Вага виробу
        26,05  кг
        Вага виробу (у фунтах)
        57,43  фнт.
        Кріплення VESA
        400 x 400 мм, M6

      • Умови експлуатації

        Висота
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20~80% відносної вологості (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5~95% відносної вологості (без конденсації)

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання (режим роботи)
        145 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power
        Споживання (макс.)
        260 Вт
        Споживання енергії (типове)
        145  Вт

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        Аксесуари в комплекті
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        • Послідовний кабель RS232
        • Кришка роз’єму USB та гвинт x1
        Підставка
        BM05922

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення відео з USB
        • MPEG
        • H.264
        • JPEG
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • Різне

        Гарантія
        3 роки гарантії
        Мови екранного меню
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Японська
        • Арабська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • CB
        • FCC, клас B

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник

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