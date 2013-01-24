Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Кабель RS232
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Короткий посібник
Зверніть на себе увагу
Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зверніть на себе увагу
Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення. Переглянути усі переваги
Зверніть на себе увагу
Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зверніть на себе увагу
Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення. Переглянути усі переваги
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.
Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.
Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.
Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Під'єднання
Зручність
Розміри
Умови експлуатації
Потужність
Звук
Аксесуари
Мультимедійні додатки
Різне