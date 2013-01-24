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Мультисенсорний дисплей

65BDL3052T/00
Загальна оцінка / 5
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    Мультисенсорний дисплей

    65BDL3052T/00
    Загальна оцінка / 5

    Залучайте аудиторію

    Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips 4K UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Мультисенсорний дисплей

    Залучайте аудиторію

    Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips 4K UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику. Переглянути усі переваги

    Залучайте аудиторію

    Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips 4K UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Мультисенсорний дисплей

    Залучайте аудиторію

    Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips 4K UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику. Переглянути усі переваги

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      20-точковий мультисенсорний дисплей.

      • 65 дюймів
      • На базі Android
      • Мультисенсорний
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.

      CMND & Deploy. Встановлюйте і запускайте додатки дистанційно

      Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.

      Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.

      Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        163,9  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        64,5  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        4000:1
        Обробка поверхні
        Антиблікове покриття
        Формат кадру
        16:9
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Крок піксела
        0,372 x 0,372 мм
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Технологія панелі
        Відео-аудіо
        Операційна система
        Android 5.0.1

      • Інтерактивність

        Мультисенсорна технологія
        Інфрачервона сенсорна
        Точки дотику
        20 одночасних точок дотику
        Просто увімкніть та користуйтесь
        Відповідність класу HID
        Захисне скло
        • 5-мм загартоване захисне скло
        • Антиблікові характеристики
        • Захист від відбивання

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • HDMI (x4)
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        • DisplayPort
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        Аудіо ліве/праве (RCA)
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        Інші з’єднання
        • USB
        • micro SD
        • micro USB
        • OPS
        • Вихід живлення USB (5 В, 2 А)
        • mPCIe

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        Відеоформати
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 2160p, 30, 50, 60 Гц
        • 480p, 30, 60 Гц
        • 576p, 25, 50 Гц

      • Зручність

        Встановлення
        Горизонтальне (18/7)
        Наскрізний канал сигналу
        Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        • Один дріт (HDMI-CEC)
        • HDMI (один дріт)
        Характеристики зображення
        Вдосконалене регулювання кольорів
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Інші зручні пристосування
        Ручки для транспортування
        Просте встановлення
        Розумна вставка
        Пам’ять
        2 ГБ DDR3/8 ГБ eMMC
        Картинка в картинці
        PIP

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1475,4  мм
        Висота телевізора
        850,4  мм
        Глибина телевізора
        101,0  мм
        Вага виробу
        40,58  кг
        Кріплення VESA
        400 (Г) x 400 (В) мм, M6
        Ширина рамки
        21,0 мм
        Вага виробу (у фунтах)
        89,46  фнт.
        Глибина телевізора (у дюймах)
        3,98  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        33,48  дюймів
        Ширина телевізора (у дюймах)
        58,09  дюймів
        Кріплення для розумного встановлення
        100 x 200 мм

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Відносна вологість
        20–80% (робоча), 10–90% (зберігання)  %
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Висота
        0–3000 м
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Споживання (режим роботи)
        186 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power
        Споживання енергії (типове)
        165  Вт

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Кабель HDMI
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        Підставка
        BM05922 (додатково)
        Аксесуари в комплекті
        • Послідовний кабель RS232
        • Кришка роз’єму USB та гвинт x1

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Польська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • FCC, клас B
        • UL/cUL
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • CB
        • C-Tick
        • EnergyStar 7.0
        • GOST
        • BSMI
        • CCC
        • CECP
        • EPEAT
        • EUP
        Гарантія
        3 роки гарантії

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        Відтворення відео з USB
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • WEBM

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        Quad Core Cortex A9 1,8 ГГц
        Графічний процесор
        ARM Mali400 Quad Core 533 МГц
        Пам’ять
        2 ГБ DDR3
        Зберігання
        8 ГБ eMMC

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник
      • Кабель HDMI
      • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)

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