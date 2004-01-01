Умови пошуку

    • Виділіться у натовпі Виділіться у натовпі Виділіться у натовпі

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      65BDL3650Q/02

      Виділіться у натовпі

      Інформуйте та захоплюйте аудиторію за допомогою цифрового дисплея Philips Q-Line 4K Ultra HD. Це надійне, просте в налаштуванні рішення для інформаційних панелей на базі Android підтримує технологію Wave для дистанційного керування, що дає вам повний контроль у будь-який час і в будь-якому місці.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Виділіться у натовпі

      Універсальний і простий у налаштуванні дисплей 18/7

      • 65 дюймів
      • Підсвітка Direct LED
      • Ultra HD

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару

      Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть контент в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте контент в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою Wi-Fi або кабелю RJ45 і відтворюйте власні списки відтворення.

      FailOver. Будьте певні, що дисплей ніколи не гасне

      Надзвичайно важлива для вимогливих комерційних застосувань технологія FailOver – це революційна розробка, яка автоматично відтворює резервний контент на екрані у малоймовірному випадку в разі збою джерела вхідного сигналу або додатка. Просто виберіть головне вхідне з’єднання і з’єднання FailOver, і ви готові до миттєвого захисту контенту.

      Легко плануйте відтворення з USB або внутрішньої пам’яті

      Легко плануйте відтворення контенту з USB-пристрою або внутрішньої пам’яті. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний контент, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

      Додаткова взаємодія для бездротового спільного доступу до екрана

      Бездротовий спільний доступ до екрана за допомогою наявної мережі Wi-Fi дає змогу миттєво й безпечно з’єднувати пристрої, а в разі використання нашого додаткового ключа для взаємодії HDMI можна транслювати контент безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.

      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Ці потужні професійні дисплеї Philips, що працюють на платформі Android 10 SoC, оптимізовано для роботи із власними додатками Android, а вебдодатки можна встановлювати безпосередньо на дисплей. Вони гнучкі та надійні, а їхні специфікації залишатимуться актуальними довше.

      Революційні результати на хвилі Wave

      Розблокуйте потужність, універсальність та інтелектуалі функції дисплеїв Philips лінійки E віддалено за допомогою Wave. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль: спрощене встановлення й налаштування, моніторинг та управління дисплеями, оновлення вбудованого ПЗ, керування списками відтворення та налаштування графіків енергоспоживання. Це економить ваш час, енергію та зменшує вплив на навколишнє середовище.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        163.9  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        64.5  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Крок пікселя
        0,372 x 0,372 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        400  кд/м²
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Послідовна розгортка
        • Покращення динамічної контрастності
        Технологія панелі
        ADS
        Операційна система
        Android 10
        Імла
        25%

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Відеовхід
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x1)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Інші з’єднання
        • micro SD
        • OPS
        Зовнішнє керування
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • RJ45

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне (18/7)
        • Вертикальне (18/7)
        Коміркова матриця
        До 3 x 3
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Просте встановлення
        Розумна вставка
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        134  Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power
        Клас маркування енергоспоживання
        G

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 864, 75 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц, 50 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        Відеоформати
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1462,3  мм
        Вага виробу
        28,5  кг
        Висота телевізора
        837,3  мм
        Глибина телевізора
        68,9 мм (Г у разі кріплення на стіні) / 89,9 мм (Г з ручкою)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        57,57  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        32.96  дюймів
        Настінне кріплення
        400 мм x 400 мм, M8
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  дюймів
        Ширина рамки
        14,9 мм (рівна рамка)
        Вага виробу (у фунтах)
        62,83  фнт.

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20~80% відносної вологості (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5~95% відносної вологості (без конденсації)

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        Quad Core Cortex A55
        Графічний процесор
        G52 MC1
        Пам’ять
        • 16 ГБ
        • 3 ГБ DDR

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
        • Послідовний кабель RS232
        • Логотип Philips (x1)
        • Кабель змінного струму
        • Кришка перемикача змінного струму
        • Затискач для кабелю (x2)
        • Кабель HDMI (1,8 м) (x1)
        • Короткий посібник
        • Пульт дистанційного керування та батареї AAA
        • Кабель RS232
        • Кришка для USB (x1)

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Японська
        • Арабська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • CB
        • FCC, клас A
        • VCCI
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • UL

