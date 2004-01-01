Умови пошуку
65BDL3650Q/02
Виділіться у натовпі
Інформуйте та захоплюйте аудиторію за допомогою цифрового дисплея Philips Q-Line 4K Ultra HD. Це надійне, просте в налаштуванні рішення для інформаційних панелей на базі Android підтримує технологію Wave для дистанційного керування, що дає вам повний контроль у будь-який час і в будь-якому місці.
Дисплей Q-Line
Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть контент в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте контент в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою Wi-Fi або кабелю RJ45 і відтворюйте власні списки відтворення.
Надзвичайно важлива для вимогливих комерційних застосувань технологія FailOver – це революційна розробка, яка автоматично відтворює резервний контент на екрані у малоймовірному випадку в разі збою джерела вхідного сигналу або додатка. Просто виберіть головне вхідне з’єднання і з’єднання FailOver, і ви готові до миттєвого захисту контенту.
Легко плануйте відтворення контенту з USB-пристрою або внутрішньої пам’яті. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний контент, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.
Бездротовий спільний доступ до екрана за допомогою наявної мережі Wi-Fi дає змогу миттєво й безпечно з’єднувати пристрої, а в разі використання нашого додаткового ключа для взаємодії HDMI можна транслювати контент безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.
Ці потужні професійні дисплеї Philips, що працюють на платформі Android 10 SoC, оптимізовано для роботи із власними додатками Android, а вебдодатки можна встановлювати безпосередньо на дисплей. Вони гнучкі та надійні, а їхні специфікації залишатимуться актуальними довше.
Розблокуйте потужність, універсальність та інтелектуалі функції дисплеїв Philips лінійки E віддалено за допомогою Wave. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль: спрощене встановлення й налаштування, моніторинг та управління дисплеями, оновлення вбудованого ПЗ, керування списками відтворення та налаштування графіків енергоспоживання. Це економить ваш час, енергію та зменшує вплив на навколишнє середовище.
