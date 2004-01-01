Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару

Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть контент в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте контент в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою Wi-Fi або кабелю RJ45 і відтворюйте власні списки відтворення.