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Signage Solutions Дисплей D-Line

65BDL4510D/00
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    65BDL4510D/00

    Скажіть більше

    Швидкий професійний дисплей Philips 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Скажіть більше

    Швидкий професійний дисплей Philips 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

    Скажіть більше

    Швидкий професійний дисплей Philips 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Скажіть більше

    Швидкий професійний дисплей Philips 4K UHD серії D-Line вирізнятиметься серед інших. Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

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      Дисплей D-Line

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      Розумний, швидкий дисплей 24/7.

      • 65 дюймів
      • UHD (3840 x 2160)
      • 500 кд/м²
      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      SmartPower для економії енергії

      SmartPower для економії енергії

      Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

      Дисплей із ширококутною панеллю ADS

      Переглядайте зображення під будь-яким кутом із ширококутною технологією ADS (Advanced Super Dimension Switch), яка забезпечує швидшу обробку зображення на екрані для плавніших переходів, дивовижної точності зображення та чудового відтворення кольорів із кутом огляду 180 градусів.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        64,5  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        163,8  см
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        500  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Формат кадру
        16:9
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Крок піксела
        0,372 x 0,372 мм
        Кольори дисплею
        1,07 G млрд
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Технологія панелі
        ADS
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 2.0 (x2)
        Відеовихід
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        Інші з’єднання
        OPS

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        Відеоформати
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 24, 30, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1462,3  мм
        Висота телевізора
        837,3  мм
        Глибина телевізора
        68,9 (настінне кріплення) / 89,9 (із тримачем)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        57,57  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        32,96  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2,71 дюйма (настінне кріплення) / 3,54 (із тримачем)  дюймів
        Ширина рамки
        14,9 мм (рівна рамка)
        Вага виробу (у фунтах)
        61,29  фнт.
        Вага виробу
        27,8  кг
        Кріплення VESA
        400 (Г) x 400 (В) мм, M6

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне (24/7)
        • Вертикальне (24/7)
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        • DisplayPort
        • HDMI
        • RS232
        Регулювання у мережі
        • RJ45
        • RS232
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низький рівень яскравості
        Функції економії енергії
        Smart Power

      • Потужність

        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 0,5 Вт
        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        135  Вт
        Споживання енергії (макс.)
        290 Вт
        Клас маркування енергоспоживання
        G

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Висота
        0–3000 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20–80% відносної вологості (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5–95% відносної вологості (без конденсації)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Короткий посібник
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        • Дистанційне керування та батареї AAA
        Аксесуари в комплекті
        • Послідовний кабель RS232
        • Логотип Philips (x1)
        • Гвинти
        • Кришка для USB (x1)
        • Кришка перемикача змінного струму

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Відтворення відео з USB
        • MPEG
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • VP8

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Іспанська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Італійська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська
        Дозволи контролюючих органів
        • CB
        • CE
        • BSMI
        • CCC
        • FCC, клас A
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • VCCI
        • CU
        • EMF
        • EnergyStar 8.0
        • ETL
        • PSB
        Гарантія
        3 роки гарантії

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Короткий посібник
      • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
      • Дистанційне керування та батареї AAA

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