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    LED

    4K телевізор з Ambilight

    65PUS8109/12
    Загальна оцінка / 5
    • 4K телевізор з Ambilight 4K телевізор з Ambilight 4K телевізор з Ambilight
      -{discount-value}

      LED 4K телевізор з Ambilight

      65PUS8109/12
      Загальна оцінка / 5

      4K телевізор з Ambilight

      Шукаєте щось нове? Просто попросіть асистента Alexa знайти вам серіали, фільми, музику чи щось інше! Завдяки вбудованому в цей телевізор Ambilight мікрофону дальнього радіусу дії вас почують, навіть якщо ви говоритимете з іншого кінця кімнати. Переглянути усі переваги

      LED 4K телевізор з Ambilight

      4K телевізор з Ambilight

      Шукаєте щось нове? Просто попросіть асистента Alexa знайти вам серіали, фільми, музику чи щось інше! Завдяки вбудованому в цей телевізор Ambilight мікрофону дальнього радіусу дії вас почують, навіть якщо ви говоритимете з іншого кінця кімнати. Переглянути усі переваги

      4K телевізор з Ambilight

      Шукаєте щось нове? Просто попросіть асистента Alexa знайти вам серіали, фільми, музику чи щось інше! Завдяки вбудованому в цей телевізор Ambilight мікрофону дальнього радіусу дії вас почують, навіть якщо ви говоритимете з іншого кінця кімнати. Переглянути усі переваги

      LED 4K телевізор з Ambilight

      4K телевізор з Ambilight

      Шукаєте щось нове? Просто попросіть асистента Alexa знайти вам серіали, фільми, музику чи щось інше! Завдяки вбудованому в цей телевізор Ambilight мікрофону дальнього радіусу дії вас почують, навіть якщо ви говоритимете з іншого кінця кімнати. Переглянути усі переваги

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        4K телевізор з Ambilight

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        4K телевізор з Ambilight

        Телевізор Ambilight з Alexa на борту!

        • Телевізор 164 см (65 дюймів) з AMBILIGHT
        • Pixel Precise Ultra HD
        • Розумна платформа Titan OS
        • Звук Dolby Atmos
        Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

        Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

        Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.

        Яскравий перегляд із надчітким зображенням.

        Яскравий перегляд із надчітким зображенням.

        Насолоджуйтеся будь-яким контентом на цьому світлодіодному телевізорі 4K UHD з Ambilight. Процесор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимізує якість зображення для відтворення надчіткого зображення, насичених кольорів і плавних рухів. Ви щоразу отримуватимете найкращі враження від перегляду.

        Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.

        Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.

        Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі Smart TV. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі категорії, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.

        Dolby Atmos для кінематографічного звуку.

        Dolby Atmos для кінематографічного звуку.

        Dolby Atmos занурює вас у глибину, розміщуючи звукові ефекти в просторі навколо та над вами. Незалежно від того, чи це космічні кораблі, що пролітають над головою, чи тихі кроки, що лунають ззаду, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.

        Чудовий варіант для ігор. VRR і низька затримка вводу на будь-якій консолі.

        Чудовий варіант для ігор. VRR і низька затримка вводу на будь-якій консолі.

        HDMI 2.1 дозволяє вам отримати максимум переваг від консолі, забезпечуючи швидкий геймплей і плавну графіку. Підтримується змінна частота оновлення (VRR), а під час увімкнення консолі автоматично активується налаштування низької затримки вводу. Ігровий режим Ambilights підсилює гострі відчуття.

        Витончений дизайн і відповідальне пакування.

        Практично безрамковий екран і тонка підставка цього телевізора Ambilight впишуться майже в будь-який інтер’єр, і ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Наша упаковка виготовлена з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші роздруковані на переробленому папері.

        Сумісність із голосовими помічниками та вбудована підтримка Alexa

        Ви можете самі обрати голосового помічника! Натиснувши кнопку на пульті дистанційного керування, ви зможете перевести телевізор у режим прослуховування та спілкуватися безпосередньо з вбудованою функцією Alexa. Якщо ви дивитеся телевізор, зменшить гучність, щоб Alexa могла вас чітко чути. Або ви можете керувати телевізором через смарт-колонки Google.

        Мікрофон далекого радіусу дії вловлює ваш голос

        Цей телевізор з Ambilight має вбудований мікрофон далекого радіусу дії, який чітко вловлює голос, навіть якщо ви знаходитеся далеко або якщо навколо вас шумно. Після того як ви натиснули кнопку Alexa на пульті дистанційного керування, ви можете керувати телевізором із будь-якого місця в кімнаті.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Функції Ambilight
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим Lounge Light
          • Музичний режим Ambilight
          • AmbiSleep
          • Будильник на світанку
          Версія Ambilight
          3-стороннє

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Процесор зображення
          Pixel Precise Ultra HD

        • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

          Роздільна здатність – частота оновлення
          • 576p – 50 Гц
          • 640x480 – 60 Гц
          • 720p – 50 Гц, 60 Гц
          • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Гц
          • 2560x1440 – 60 Гц
          • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Гц

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Підтримка HEVC
          Так

        • Smart TV

          Застосунки SmartTV*
          • Netflix
          • HBO
          • YouTube
          • Amazon Prime Video
          • Канал TITAN
          • Додаток NFT*
          ОС
          ОС TITAN
          Об’єм пам’яті (флеш)*
          4 ГБ

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          Дублювання екрана
          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Голосовий помічник*
          Вбудований помічник Amazon Alexa
          Використання функцій розумного дому
          • Працює з Amazon Alexa
          • Працює з Google Асистентом

        • Мультимедійні застосунки

          Формати відтворення відео
          • AVI
          • HEVC
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC/H.265
          • AV1
          Формати відтворення музики
          • MP3
          • WAV
          • AAC
          • FLAC
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SMI
          • .SSA
          • .SUB
          • .ASS
          • .TXT
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • GIF
          • PNG
          • BMP
          • HEIF

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          20 Вт
          Конфігурація динаміків
          Два повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
          Кодек
          • Dolby Digital
          • Dolby Atmos
          • DTS:X
          Покращення звуку
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Чіткий діалог
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          • Регулятор гучності Dolby
          • Нічний режим

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          3
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротове з’єднання
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          • Bluetooth 5.2
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          HDMI ARC
          Так на HDMI1
          Функції HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 1
          • Підтримка eARC, VRR, ALLM
          EasyLink 2.0
          • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів
          • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора

        • Підтримувані функції відео HDMI

          Ігри
          • ALLM
          • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
          HDR
          • HLG
          • HDR10
          • Підтримка HDR10+

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм 220–240 В, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          менше 0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          • Сенсор світла

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Підставка на стіл
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник користувача
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Матова хромована рамка
          Конструкція підставки
          Хромована вигнута підставка

        • Розміри

          Відстань між 2 підставками
          806  мм
          Сумісність із настінним кронштейном
          300 x 300 мм

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Відгуки

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            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
            • Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
            • Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.

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