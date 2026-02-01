Висока щільність пікселів для чіткого й детального відображення фотографій

Найкращий екран із високою щільністю пікселів у галузі відображає на 88% більше пікселів на квадратний дюйм порівняно навіть із висококласним РК-монітором на 43 см (17 дюймів), відтворюючи цінні фотографії з такими ж реалістичними насиченими деталями та яскравими кольорами, як і високоякісні відбитки.