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7FF2CWO PhotoFrame

7FF2CWO/00

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Висока щільність пікселів для чіткого й детального відображення фотографій

Найкращий екран із високою щільністю пікселів у галузі відображає на 88% більше пікселів на квадратний дюйм порівняно навіть із висококласним РК-монітором на 43 см (17 дюймів), відтворюючи цінні фотографії з такими ж реалістичними насиченими деталями та яскравими кольорами, як і високоякісні відбитки.

Ідеальні цифрові кольори для насиченого та вражаючого відображення фотографій

Повноколірний дисплей забезпечує найкраще відтворення ваших фотографій із яскравими, реалістичними кольорами, відображаючи той самий повний спектр кольорів, що й на професійно надрукованих фотографіях.

Розважайтеся з колажами: відображайте кілька фотографій в одному перегляді

Це ефект показу слайдів для відображення фотографій у вигляді колажу, що автоматично і випадково об’єднує різні фотографії для уникнення непривабливих меж через фотографії, які менші за розмір екрана.

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