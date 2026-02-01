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7FF2CWO/00
Найкращий екран із високою щільністю пікселів у галузі відображає на 88% більше пікселів на квадратний дюйм порівняно навіть із висококласним РК-монітором на 43 см (17 дюймів), відтворюючи цінні фотографії з такими ж реалістичними насиченими деталями та яскравими кольорами, як і високоякісні відбитки.
Повноколірний дисплей забезпечує найкраще відтворення ваших фотографій із яскравими, реалістичними кольорами, відображаючи той самий повний спектр кольорів, що й на професійно надрукованих фотографіях.
Це ефект показу слайдів для відображення фотографій у вигляді колажу, що автоматично і випадково об’єднує різні фотографії для уникнення непривабливих меж через фотографії, які менші за розмір екрана.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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