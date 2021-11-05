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Більше не доступний

X-tremeVisionКсенонова лампа для передніх фар

85126XVS1

4.3

| (47) Відгуки

Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

Це надзвичайно потужне рішення ксенонового освітлення, що забезпечує на 50% більше видимості, гарантує максимальну яскравість для максимальної видимості. Лампи Philips Xenon X-tremeVision – найкращий вибір для найвибагливіших водіїв.

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До 50% більше видимості

Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

  • Тип лампи: D2R

  • В упаковці: 1 шт.

  • 85 В, 35 Вт

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

47

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Дата використання 2020-10-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Дата використання 2020-10-05

12/10/2021

Україна

Україна

Відмінне світло

Встановив ці лампи замість Philips White vision. Як тільки встановив, то особливої різниці не побачив, але проїхавшись скажу впевнено що світла додалося рази у 1.5-2! Відмінні лампи, я задоволений!)

Плюси

відмінне світло!!!

Мінуси

замалий термін служби, але він більший ніж у конкурентів!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби

Дата використання 2020-09-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби

Дата використання 2020-09-12

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

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