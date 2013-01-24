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Дисплей Q-Line

86BDL3050Q/00
Загальна оцінка / 5
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    Дисплей Q-Line

    86BDL3050Q/00
    Загальна оцінка / 5

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    Долайте будь-яких конкурентів разом із дисплеєм UHD Android серії Q-Line, що надає велике значення роздільній здатності. Користуйтеся перевагами швидкого встановлення без апаратного забезпечення і неперевершеної якості зображення. Легко відтворюйте онлайновий та локальний контент. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Покажіть більше

    Долайте будь-яких конкурентів разом із дисплеєм UHD Android серії Q-Line, що надає велике значення роздільній здатності. Користуйтеся перевагами швидкого встановлення без апаратного забезпечення і неперевершеної якості зображення. Легко відтворюйте онлайновий та локальний контент. Переглянути усі переваги

    Покажіть більше

    Долайте будь-яких конкурентів разом із дисплеєм UHD Android серії Q-Line, що надає велике значення роздільній здатності. Користуйтеся перевагами швидкого встановлення без апаратного забезпечення і неперевершеної якості зображення. Легко відтворюйте онлайновий та локальний контент. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Дисплей Q-Line

    Покажіть більше

    Долайте будь-яких конкурентів разом із дисплеєм UHD Android серії Q-Line, що надає велике значення роздільній здатності. Користуйтеся перевагами швидкого встановлення без апаратного забезпечення і неперевершеної якості зображення. Легко відтворюйте онлайновий та локальний контент. Переглянути усі переваги

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      Простий, розумний, чіткий дисплей 18/7.

      • 86 дюймів
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      • Ultra HD
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      Вбудований браузер HTML5. Відтворюйте і керуйте онлайн-контентом

      Вбудований браузер HTML5. Відтворюйте і керуйте онлайн-контентом

      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.

      Віддалене системне керування через CMND

      Керуйте мережею професійних дисплеїв Philips. CMND дозволяє керувати, оновлювати, обслуговувати та відтворювати вміст за допомогою одного легкого у користуванні інтерфейсу. Від встановлення до щоденної роботи.

      CMND & Deploy. Встановлюйте і запускайте додатки дистанційно

      Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.

      Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.

      Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.

      Вбудований мультимедійний програвач. Легке планування відтворення вмісту USB-пристрою

      Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        85,6  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        217,4  см
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        410  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Формат кадру
        16:9
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Крок піксела
        0,4935 x 0,4935 мм
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        • Покращення кольорів
        • Регулювання колірної температури
        • Деінтерлейсер
        • Пониження шумів
        • Розумне зображення
        Операційна система
        Android 5.0.1
        Технологія панелі
        IPS

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
        Відеоформати
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 480p, 30, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц
        • 576p, 25, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 30, 50, 60 Гц

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x4)
        • USB 2.0 (x2)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        Аудіо ліве/праве (RCA)
        Зовнішнє керування
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • RJ45
        Інші з’єднання
        • OPS
        • Вихід змінного струму
        • Аналоговий (вхід D-sub)
        • Аналоговий аудіовихід лівий/правий
        • Роз’єм для дисплея
        • HDMI
        • Вихід IR
        • micro SD
        • Аудіовхід для комп’ютера
        • RS232 серійний
        • USB 2.0
        • Вихід живлення USB (5 В, 2 А)

      • Зручність

        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Керування клавіатурою
        Можна блокувати
        Регулювання у мережі
        • LAN (RJ45)
        • RS232
        • Карта OPS RS232
        • HDMI (один дріт)
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Просте встановлення
        • Розумна вставка
        • Вихід змінного струму
        • Ручки для транспортування
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Встановлення
        Горизонтальне (18/7)
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Коміркова матриця
        До 10 x 15
        Пам’ять
        8 ГБ eMMC

      • Розміри

        Ширина рамки
        15,15 (В/Л/П) 16,0 (Н) мм
        Ширина телевізора
        1927,9  мм
        Висота телевізора
        1098.9  мм
        Глибина телевізора
        85,9  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        75,90  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        43,26  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2,06  дюймів
        Вага виробу
        63,8  кг
        Вага виробу (у фунтах)
        140,65  фнт.
        Кріплення VESA
        600 x 400 мм, M8

      • Умови експлуатації

        Висота
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Відносна вологість
        20–80 (робоча), 10–90 (зберігання)  %
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання (режим роботи)
        302 Вт
        Споживання при 350 ніт
        265 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Кабель HDMI
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        Аксесуари в комплекті
        • Послідовний кабель RS232
        • Кришка роз’єму USB та гвинт x1

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення відео з USB
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MOV
        • TRP
        • WEBM
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • Різне

        Гарантія
        3 роки гарантії
        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Японська
        • Чеська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • FCC, клас B
        • BSMI
        • CCC
        • EAC
        • EMF
        • EnergyStar 7.0
        • PSB

      • Внутрішній програвач

        Зберігання
        8 ГБ eMMC
        Процесор
        Quad Core Full HD
        Пам’ять
        2 ГБ DDR3

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник
      • Кабель HDMI
      • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)

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