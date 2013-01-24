Ємнісний HID-сумісний сенсорний екран з USB Plug & Play

Ємнісний сенсорний екран має ультрасучасний вигляд завдяки склу від краю до краю і ширині рамки лише 1,5 мм! Незабутній інтерактивний досвід із 10 точками одночасної взаємодії. Цей дисплей, створений як для спільної роботи, так і для змагань, забезпечить міцний зв’язок між вашою аудиторією та будь-яким контентом, тому він ідеально підходить для навчання, використання в публічних закладах, корпоративному середовищі, готелях або магазинах.