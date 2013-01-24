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    Signage Solutions Дисплей лінійки C

    86BDL8051C/00
    Загальна оцінка / 5
    • Інтерактивний дисплей для зустрічей Інтерактивний дисплей для зустрічей Інтерактивний дисплей для зустрічей
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      Signage Solutions Дисплей лінійки C

      86BDL8051C/00

      Інтерактивний дисплей для зустрічей

      Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Windows створено для активного щоденного використання, і вони мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Signage Solutions Дисплей лінійки C

      Інтерактивний дисплей для зустрічей

      Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Windows створено для активного щоденного використання, і вони мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.

      Інтерактивний дисплей для зустрічей

      Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Windows створено для активного щоденного використання, і вони мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Signage Solutions Дисплей лінійки C

      Інтерактивний дисплей для зустрічей

      Інтерактивний дисплей Philips лінійки C максимально залучає користувачів і надихає на співпрацю. Ці дисплеї на базі Windows створено для активного щоденного використання, і вони мають до 10 точок взаємодії, скло від краю до краю і повну конструкцію.

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        Дисплей лінійки C

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Інтерактивний дисплей для зустрічей

        першокласна ємнісна мультисенсорна технологія

        • 86 дюймів
        • На базі Android
        • 350 кд/м²
        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

        Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

        Бездротове передавання вмісту екрана й розширені можливості для співпраці

        Виводьте на один екран відразу чотири інформаційні стрічки. Пристрої можна миттєво й безпечно підключати через існуючу мережу Wi-Fi або за допомогою двох ключів HDMI з комплекту, що забезпечують трансляцію безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.

        Ємнісний HID-сумісний сенсорний екран з USB Plug & Play

        Ємнісний сенсорний екран має ультрасучасний вигляд завдяки склу від краю до краю і ширині рамки лише 1,5 мм! Незабутній інтерактивний досвід із 10 точками одночасної взаємодії. Цей дисплей, створений як для спільної роботи, так і для змагань, забезпечить міцний зв’язок між вашою аудиторією та будь-яким контентом, тому він ідеально підходить для навчання, використання в публічних закладах, корпоративному середовищі, готелях або магазинах.

        На базі Windows 10

        Потужний процесор Core i7 із графічним процесором nVidia. Містить усі ваші улюблені додатки, такі як Zoom, Skype (у комплекті) та MS Teams, MS Office (не входить у комплект)

        Вбудований режим робочої дошки

        Режим робочої дошки спрощує ефективну спільну роботу. Просто активуйте цю функцію, і ваш дисплей перетвориться на вільне полотно, на яке можуть одночасно додавати написи й малюнки пальцями або спеціальними маркерами кілька користувачів. Вміст екрана можна потім легко роздрукувати або переслати у вигляді файлу.

        Швидка та легка відеоконференція

        Готове до використання програмне забезпечення для відеоконференцій робить індивідуальні чи групові відеодзвінки іще легшими. Просто скористайтеся власною камерою або додайте додатковий пакет Logitech Meetup для універсального рішення ConferenceCam.

        Сертифікат Crestron Connected

        Інтегруйте цей професійний дисплей Philips у мережу Crestron для повного дистанційного контролю через ноутбук, настільний комп’ютер чи мобільний пристрій. Вмикайте та вимикайте дисплей, плануйте відтворення контенту, керуйте налаштуваннями і легко підключайте зовнішні пристрої. Crestron Connected® забезпечує швидке, надійне та безпечне рішення корпоративного рівня для керування системою.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          85,6  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          217,42  см
          Роздільна здатність панелі
          3840 x 2160
          Оптимальна роздільна здатність
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яскравість
          350  кд/м²
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1000:1
          Коефіцієнт динамічної контрастності
          500 000:1
          Формат кадру
          16:9
          Час відгуку (типовий)
          8  мсек.
          Крок піксела
          0,4935 (Г) x 0,4935 (В) мм
          Кольори дисплею
          1,07 мільярда
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів
          Покращення зображення
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
          • 3D MA деінтерлейсинг
          • Покращення динамічної контрастності
          • Послідовна розгортка
          Операційна система
          Android 9

        • Під'єднання

          Відеовхід
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • HDMI 2.0 (x4)
          • DVI-I (x1)
          • USB 2.0 (x2)
          • USB 3.0 (x2)
          • USB-C
          Відеовихід
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-D (x1)
          • HDMI 2.0 (x1)
          Аудіовхід
          3,5-мм роз’єм
          Аудіовихід
          3,5-мм роз’єм (x2)
          Інші з’єднання
          • micro SD
          • OPS
          Зовнішнє керування
          • RJ45
          • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
          • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1440 x 1050, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60, 75 Гц
          • 1400 x 1050, 60, 75 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1280x1024, 60, 67, 75 Гц
          • 1280 x 960, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60, 75 Гц
          • 1280 x 768, 60, 75 Гц
          • 1280 x 720, 60, 70 Гц
          • 1152 x 900, 66 Гц
          • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60, 70 Гц
          • 960 x 720, 75 Гц
          • 848 x 480, 60 Гц
          • 832 x 624, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 640 x 350, 70 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          Відеоформати
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 1080i, 50, 60 Гц
          • 4K x 2K, 50, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          Формати UHD
          3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц

        • Розміри

          Ширина телевізора
          1949  мм
          Висота телевізора
          1120,00  мм
          Глибина телевізора
          77,50 (настінне кріплення), 93,00 (макс.)  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          76,73  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          44,09  дюймів
          Глибина телевізора (у дюймах)
          3,05 (настінне кріплення), 3,66 (макс.)  дюймів
          Ширина рамки
          1,50 мм (рівно)
          Вага виробу (у фунтах)
          175,27  фнт.
          Вага виробу
          79,5  кг
          Кріплення VESA
          600 (Г) x 400 (В) мм, M8
          Кріплення для розумного встановлення
          6*M4*L6 (200 x 100)

        • Зручність

          Встановлення
          Горизонтальне
          Керування клавіатурою
          • Прихована
          • Можна блокувати
          Наскрізний канал сигналу
          • RS232
          • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
          • DisplayPort
          Регулювання у мережі
          • RJ45
          • RS232
          Функції економії енергії
          Smart Power
          Функції збереження екрана
          Зсув пікселів, низький рівень яскравості
          Просте встановлення
          Розумна вставка
          Система економії енергії DPMS
          Так

        • Потужність

          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 0,5 Вт
          Потужність, що споживається від електромережі
          100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
          Споживання енергії (типове)
          300  Вт
          Споживання (макс.)
          460 Вт

        • Умови експлуатації

          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C
          Відносна вологість
          20–80% (робоча), 5–95% (зберігання)  %
          Висота
          0–3000 м
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          30 000  годин(-и)

        • Звук

          Вбудовані динаміки
          2 x 20 Вт RMS

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Короткий посібник
          • Дистанційне керування та батареї AAA
          • Кабель RS232
          Аксесуари в комплекті
          • Логотип Philips (x1)
          • Кабель для послідовного з’єднання RS232 (1,8 м)
          • Ганчірка для чищення (x1)
          • Кабель DVI – I (1,8 м) x 1
          • Кабель HDMI (3 м)
          • Передавач HDMI (x2)
          • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
          • Гвинт M2 (x2)
          • Гвинт M3 (x2)
          • Кабель живлення (x3)
          • Сенсорне перо (x2)
          • Кабель USB A–B (3 м)
          • Кришка для USB

        • Мультимедійні додатки

          Відтворення аудіо з USB
          • AAC
          • M4A
          • MP3
          • WMA
          Відтворення зображень з USB
          • BMP
          • JPEG
          • JPG
          • PNG
          Відтворення відео з USB
          • ASF
          • AVI
          • FLV
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WEBM
          • WMV
          • DAT

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Англійська
          • Французька
          • Німецька
          • Іспанська
          • Польська
          • Турецька
          • Російська
          • Італійська
          • Китайська (спрощена)
          • Офіційна китайська
          • Арабська
          • Японська
          • Датська
          • Голландська
          • Фінська
          • Норвезька
          • Португальська
          • Шведська
          Дозволи контролюючих органів
          • CE
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          • CB
          • CU
          • EMF
          • EPA
          • FCC, клас A
          Гарантія
          3 роки гарантії

        • Внутрішній програвач

          Процесор
          MTK5680
          Зберігання
          32 ГБ eMMc
          Карта Micro SD
          Підтримка до 1 ТБ
          Графічний процесор
          4 ГБ DDR4

        • Сенсорна інтерактивність

          Точки дотику
          10 одночасних точок дотику

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Короткий посібник
        • Дистанційне керування та батареї AAA
        • Кабель RS232

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