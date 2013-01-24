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Видаляє 99,5% алергенів, які переносяться повітрям
Новий очищувач повітря Philips серії 800 – це невеликий, проте ефективний пристрій, який може принести свіже повітря у ваш дім. Він розпізнає шкідливі частинки, розмір яких навіть не перевищує PM2.5, усуває й ущільнює до 99,9% вірусів та аерозолів у повітрі*. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Видаляє 99,5% алергенів, які переносяться повітрям
Новий очищувач повітря Philips серії 800 – це невеликий, проте ефективний пристрій, який може принести свіже повітря у ваш дім. Він розпізнає шкідливі частинки, розмір яких навіть не перевищує PM2.5, усуває й ущільнює до 99,9% вірусів та аерозолів у повітрі*. Переглянути усі переваги
Видаляє 99,5% алергенів, які переносяться повітрям
Новий очищувач повітря Philips серії 800 – це невеликий, проте ефективний пристрій, який може принести свіже повітря у ваш дім. Він розпізнає шкідливі частинки, розмір яких навіть не перевищує PM2.5, усуває й ущільнює до 99,9% вірусів та аерозолів у повітрі*. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Видаляє 99,5% алергенів, які переносяться повітрям
Новий очищувач повітря Philips серії 800 – це невеликий, проте ефективний пристрій, який може принести свіже повітря у ваш дім. Він розпізнає шкідливі частинки, розмір яких навіть не перевищує PM2.5, усуває й ущільнює до 99,9% вірусів та аерозолів у повітрі*. Переглянути усі переваги
Створено з використанням системи багатоетапної активної фільтрації, що захоплює до 99,97% частинок, які проходять крізь фільтр, розміром 0,3 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, які переносяться повітрям, часточок, бактерій та вірусів. Видаляє аерозолі, зокрема ті, що можуть містити віруси, які спричиняють респіраторні захворювання, з повітря, яке проходить крізь фільтр. Він дезінфікує повітря, видаляючи до 99,9% вірусів із повітря*, завдяки чому ви завжди будете дихати чистим повітрям.
Режим інтелектуального автоматичного очищення на основі професійного датчика частинок автоматично визначає і реагує навіть на найменші зміни в повітрі.
4-крокова кольорова індикація якості повітря у режимі реального часу від синього (хороша) до червоного (погана) гарантує впевненість у якості повітря в домі.
У режимі сну індикатори дисплея тьмяніють, а очищувач працює майже безшумно, забезпечуючи чисте повітря під час сну за 35 дБ(A)*. Ідеальний варіант для використання у спальні чи дитячій кімнаті.
Компактний розмір, легко підходить для будь-якого місця в домі. Підходить для кімнати розміром до 49 м2.*
Ефективно видаляє 99,5% наночастинок розміром 0,003 мкм (у 800 разів менші за PM2.5), зокрема PM2.5, пилок, пил, часточки шкіри домашніх тварин тощо.* Ефективно видаляє 99% бактерій та 99,9% вірусів. Завжди дихайте здоровим повітрям.
Ефективність
Характеристики
Конструкція та покриття
Технічні характеристики
Вага та розміри
Заміна
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