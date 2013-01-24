Видаляє до 99,9% вірусів та аерозолів із повітря*

Створено з використанням системи багатоетапної активної фільтрації, що захоплює до 99,97% частинок, які проходять крізь фільтр, розміром 0,3 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, які переносяться повітрям, часточок, бактерій та вірусів. Видаляє аерозолі, зокрема ті, що можуть містити віруси, які спричиняють респіраторні захворювання, з повітря, яке проходить крізь фільтр. Він дезінфікує повітря, видаляючи до 99,9% вірусів із повітря*, завдяки чому ви завжди будете дихати чистим повітрям.