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    Series 800

    Очищувач повітря

    AC0820/10
    Загальна оцінка / 5
    • Видаляє 99,5% алергенів, які переносяться повітрям Видаляє 99,5% алергенів, які переносяться повітрям Видаляє 99,5% алергенів, які переносяться повітрям
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      Series 800 Очищувач повітря

      AC0820/10
      Загальна оцінка / 5

      Видаляє 99,5% алергенів, які переносяться повітрям

      Новий очищувач повітря Philips серії 800 – це невеликий, проте ефективний пристрій, який може принести свіже повітря у ваш дім. Він розпізнає шкідливі частинки, розмір яких навіть не перевищує PM2.5, усуває й ущільнює до 99,9% вірусів та аерозолів у повітрі*. Переглянути усі переваги

      Series 800 Очищувач повітря

      Видаляє 99,5% алергенів, які переносяться повітрям

      Новий очищувач повітря Philips серії 800 – це невеликий, проте ефективний пристрій, який може принести свіже повітря у ваш дім. Він розпізнає шкідливі частинки, розмір яких навіть не перевищує PM2.5, усуває й ущільнює до 99,9% вірусів та аерозолів у повітрі*. Переглянути усі переваги

      Видаляє 99,5% алергенів, які переносяться повітрям

      Новий очищувач повітря Philips серії 800 – це невеликий, проте ефективний пристрій, який може принести свіже повітря у ваш дім. Він розпізнає шкідливі частинки, розмір яких навіть не перевищує PM2.5, усуває й ущільнює до 99,9% вірусів та аерозолів у повітрі*. Переглянути усі переваги

      Series 800 Очищувач повітря

      Видаляє 99,5% алергенів, які переносяться повітрям

      Новий очищувач повітря Philips серії 800 – це невеликий, проте ефективний пристрій, який може принести свіже повітря у ваш дім. Він розпізнає шкідливі частинки, розмір яких навіть не перевищує PM2.5, усуває й ущільнює до 99,9% вірусів та аерозолів у повітрі*. Переглянути усі переваги

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        Series 800

        Series 800

        Очищувач повітря

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Видаляє 99,5% алергенів, які переносяться повітрям

        • Видаляє 99,5% частинок розміром 3 нм
        • Інформація про якість повітря у кольорі
        • До 49 м2
        • Автоматичний режим та режим сну
        Видаляє до 99,9% вірусів та аерозолів із повітря*

        Видаляє до 99,9% вірусів та аерозолів із повітря*

        Створено з використанням системи багатоетапної активної фільтрації, що захоплює до 99,97% частинок, які проходять крізь фільтр, розміром 0,3 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, які переносяться повітрям, часточок, бактерій та вірусів. Видаляє аерозолі, зокрема ті, що можуть містити віруси, які спричиняють респіраторні захворювання, з повітря, яке проходить крізь фільтр. Він дезінфікує повітря, видаляючи до 99,9% вірусів із повітря*, завдяки чому ви завжди будете дихати чистим повітрям.

        Режим інтелектуального автоматичного очищення

        Режим інтелектуального автоматичного очищення на основі професійного датчика частинок автоматично визначає і реагує навіть на найменші зміни в повітрі.

        Кольорова індикація для якості повітря у режимі реального часу

        4-крокова кольорова індикація якості повітря у режимі реального часу від синього (хороша) до червоного (погана) гарантує впевненість у якості повітря в домі.

        Надзвичайно тиха робота з тьмяним підсвічуванням у режимі сну

        У режимі сну індикатори дисплея тьмяніють, а очищувач працює майже безшумно, забезпечуючи чисте повітря під час сну за 35 дБ(A)*. Ідеальний варіант для використання у спальні чи дитячій кімнаті.

        Компактний розмір

        Компактний розмір, легко підходить для будь-якого місця в домі. Підходить для кімнати розміром до 49 м2.*

        Ефективне очищення

        Ефективно видаляє 99,5% наночастинок розміром 0,003 мкм (у 800 разів менші за PM2.5), зокрема PM2.5, пилок, пил, часточки шкіри домашніх тварин тощо.* Ефективно видаляє 99% бактерій та 99,9% вірусів. Завжди дихайте здоровим повітрям.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Площа кімнати
          До 49  м²
          Коефіцієнт подачі чистого повітря (частинки)
          190 *  м³/год.
          Видалення частинок розміром 0,3 мкм
          99,5  %
          Видалення наддрібних частинок
          0,003  мкм
          Фільтрація вірусу H1N1
          99,9  %
          Фільтрація бактерій
          99  %
          Коефіцієнт енергоефективності
          Високий
          Рекомендований термін експлуатації фільтра
          12  місяців
          Рівень шуму
          35–61  дБ(A)

        • Характеристики

          VitaShield
          Так
          Технологія AeraSense
          Так
          Інформація про якість повітря
          Кільце індикатора якості повітря
          Датчик PM2.5
          Так
          Режими
          Автоматичний, сну, турбо
          Функція блокування для збереження чистоти повітря і попередження
          Так
          Контроль світла
          Увімк./вимк.
          Двигун
          Змінний струм

        • Конструкція та покриття

          Колір (кольори)
          Білий
          Колір панелі керування
          Чорний
          Тип панелі керування
          Сенсорна панель

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50  Гц
          Довжина шнура
          1,6  м
          Потужність
          22  Вт

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          2,4  кг
          Вага з упаковкою
          3  кг
          Розміри виробу (ДxШxВ)
          250 x 250 x 367

        • Заміна

          Фільтр HEPA
          FY0194

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китай

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Споживання енергії в режимі очікування
          < 0,5  Вт
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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              • Коефіцієнт подачі чистого повітря протестовано сторонньою лабораторією відповідно до GB/T18801-2015.
              • Обчислено відповідно до стандарту NRCC-54013 з використанням сигаретного диму; коефіцієнт подачі чистого повітря протестовано відповідно до GB/T18801-2015.
              • Це теоретичний час для одноразового очищення, який визначено діленням коефіцієнта подачі чистого повітря 190 м3/год. на розмір кімнати 48 м3 (припускаючи, що кімната має площу 20 м² та 2,4 м висоти).
              • *Перевірено ефективність одного проходження потоку повітря 5,33 см/сек. через фільтруючий матеріал сторонньою лабораторією. Фільтр було перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
              • *Очищувач повітря не захищає від Covid-19, але може бути частиною плану для захисту себе і своєї сім’ї, сприяючи вентиляції та чистому повітрю (Управління з охорони довкілля США).
              • *Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Health group Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м3 містився вірус грипу A(H1N1).

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