Ресурс батареї: 300 годин
Портативний радіоприймач Philips, що працює від електромережі та батарей. Він має подовжений час відтворення та зручні елементи керування, тож Ви можете швидко і легко налаштувати новини або музику. Постачається у м’якому сіро-блакитному кольорі, що пасуватиме до будь-якого місця. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ресурс батареї: 300 годин
Портативний радіоприймач Philips, що працює від електромережі та батарей. Він має подовжений час відтворення та зручні елементи керування, тож Ви можете швидко і легко налаштувати новини або музику. Постачається у м’якому сіро-блакитному кольорі, що пасуватиме до будь-якого місця. Переглянути усі переваги
Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.
Використовуйте радіоприймач Philips із живленням від батарей або електромережі і насолоджуйтеся чудовою зручністю та гнучкістю. Коли розетки немає або Ви не хочете загороджувати простір кабелями, просто використовуйте радіоприймач із батареями. Коли потрібне постійне та стабільне живлення, під’єднайте радіоприймач безпосередньо до розетки. Тепер можна справді насолоджуватися свободою прослуховування в будь-якому місці.
Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.
Звук
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Розміри
Потужність