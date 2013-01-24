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Портативний радіоприймач

AE2160/00C
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Загальна оцінка / 5
  • Ресурс батареї: 300 годин Ресурс батареї: 300 годин Ресурс батареї: 300 годин
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    Портативний радіоприймач

    AE2160/00C
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Ресурс батареї: 300 годин

    Портативний радіоприймач Philips, що працює від електромережі та батарей. Він має подовжений час відтворення та зручні елементи керування, тож Ви можете швидко і легко налаштувати новини або музику. Постачається у м’якому сіро-блакитному кольорі, що пасуватиме до будь-якого місця. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Портативний радіоприймач

    Ресурс батареї: 300 годин

    Портативний радіоприймач Philips, що працює від електромережі та батарей. Він має подовжений час відтворення та зручні елементи керування, тож Ви можете швидко і легко налаштувати новини або музику. Постачається у м’якому сіро-блакитному кольорі, що пасуватиме до будь-якого місця. Переглянути усі переваги

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      Ресурс батареї: 300 годин

      • FM/MW, аналогове налаштування
      • Роз’єм для навушників
      • Робота від батареї або електромережі
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      Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Покращення звуку
        регулювання тону
        Звукова система
        моно
        Регулятор гучності
        поворотний (аналоговий)
        Вихідна потужність
        300 мВт RMS

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Діапазони тюнера
        • FM
        • MW

      • Під'єднання

        Аудіо-/відеовихід
        Навушники (3,5 мм)

      • Розміри

        Вага виробу
        0,52  кг
        Глибина головного блока
        60  мм
        Висота головного блока
        135  мм
        Ширина головного блока
        210  мм

      • Потужність

        Тип батареї
        Розмір D (LR20)
        Напруга батареї
        1,5  В
        Кількість батарей
        2

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