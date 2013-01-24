Робота від електромережі та батарей для гнучкого встановлення

Використовуйте радіоприймач Philips із живленням від батарей або електромережі і насолоджуйтеся чудовою зручністю та гнучкістю. Коли розетки немає або Ви не хочете загороджувати простір кабелями, просто використовуйте радіоприймач із батареями. Коли потрібне постійне та стабільне живлення, під’єднайте радіоприймач безпосередньо до розетки. Тепер можна справді насолоджуватися свободою прослуховування в будь-якому місці.