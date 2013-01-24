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Адаптер Bluetooth® Hi-Fi

AEA2000/12
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Загальна оцінка / 5
  • Бездротове відтворення зі смартфону на Hi-Fi системі Бездротове відтворення зі смартфону на Hi-Fi системі Бездротове відтворення зі смартфону на Hi-Fi системі
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    Адаптер Bluetooth® Hi-Fi

    AEA2000/12
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Бездротове відтворення зі смартфону на Hi-Fi системі

    Адаптер Philips Bluetooth® Hi-Fi перетворює Вашу Hi-Fi або комп’ютерну систему в бездротову акустичну систему. Просто підключіть адаптер, і можете відтворювати музику зі смартфона, планшета чи інших пристроїв із підтримкою Bluetooth на Hi-Fi системі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Бездротове відтворення зі смартфону на Hi-Fi системі

    Адаптер Philips Bluetooth® Hi-Fi перетворює Вашу Hi-Fi або комп’ютерну систему в бездротову акустичну систему. Просто підключіть адаптер, і можете відтворювати музику зі смартфона, планшета чи інших пристроїв із підтримкою Bluetooth на Hi-Fi системі. Переглянути усі переваги

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      Бездротове відтворення зі смартфону на Hi-Fi системі

      Підтримка Bluetooth

      • Музичний приймач Bluetooth®
      • Для смартфону, планшета
      Працює з будь-яким смартфоном або планшетом із Bluetooth

      Працює з будь-яким смартфоном або планшетом із Bluetooth

      Адаптер Bluetooth® Hi-Fi працює з телефонами та планшетами із функцією Bluetooth. Просто увімкніть функцію Bluetooth, під’єднайтеся до адаптера Bluetooth Hi-Fi і відтворюйте музику зі смартфону/планшета на Hi-Fi системі.

      Бездротове з’єднання за допомогою технології Bluetooth

      Бездротове з’єднання за допомогою технології Bluetooth

      Адаптер Bluetooth® Hi-Fi працює з усіма версіями Bluetooth.

      Потокова передача локальної музичної бібліотеки за допомогою технології Bluetooth

      Потокова передача локальної музичної бібліотеки за допомогою технології Bluetooth

      Ви зберігаєте музику на смартфоні та планшеті. Завдяки адаптеру Bluetooth® Hi-Fi можна передавати усю музику з музичної бібліотеки на Hi-Fi систему.

      Передавайте музичні додатки із смартфону або планшета на Hi-Fi

      Передавайте музичні додатки із смартфону або планшета на Hi-Fi

      Кожен любитель музики має свою улюблену музичну службу чи онлайнові радіододатки на мобільних пристроях. Тепер їх можна відтворювати безпосередньо на системі Hi-Fi.

      Під’єднується майже до будь-якої системи Hi-Fi або системи гучномовців для ПК

      Під’єднується майже до будь-якої системи Hi-Fi або системи гучномовців для ПК

      Адаптер Bluetooth® Hi-Fi можна під’єднати майже до будь-якої системи Hi-Fi або системи гучномовців для ПК за допомогою стандартного аналогового роз’єму RCA або 3,5-мм роз’ємів.

      Плавний та компактний дизайн

      Плавний та компактний дизайн

      Адаптер Bluetooth® Hi-Fi має компактну та обтікаючу конструкцію, що ідеально виглядає на улюбленій системі Hi-Fi.

      Під’єднання адаптера за допомогою роз’єму RCA або 3,5-мм роз’єму

      Стандартний аналоговий роз’єм RCA або 3,5-мм роз’єм (кабель у комплекті).

      Насолоджуйтеся кращим звуком, ніж зі смартфону

      Ви любите музику і маєте велику бібліотеку на смартфоні або планшеті. Але вбудовані динаміки не звучать так, як треба. Завдяки адаптеру Bluetooth® Hi-Fi можна слухати всю улюблену музику з кращим звуком.

      Plug-and-play для легкого використання

      Адаптер Bluetooth® Hi-Fi можна під’єднати до улюбленої системи Hi-Fi. Просто під’єднайте його до роз’ємів RCA або 3,5 мм і відтворюйте музику зі смартфону чи планшета на Hi-Fi.

      Технічні характеристики

      • Під'єднання

        Версія Bluetooth
        2.1+EDR
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Діапазон Bluetooth
        До 10 м
        Додатковий вхід RCA
        Так
        Аудіовхід (3,5 мм)
        Так

      • Аксесуари

        Адаптер змінного струму
        Так
        Кабелі
        Кабелі RCA–3,5-мм
        Короткий посібник
        Так

      • Розміри

        Висота виробу
        22  мм
        Ширина виробу
        74  мм
        Глибина виробу
        74  мм
        Вага виробу
        0,04  кг

      • Потужність

        Живлення
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

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