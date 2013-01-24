Бездротове відтворення зі смартфону на Hi-Fi системі
Адаптер Philips Bluetooth® Hi-Fi перетворює Вашу Hi-Fi або комп’ютерну систему в бездротову акустичну систему. Просто підключіть адаптер, і можете відтворювати музику зі смартфона, планшета чи інших пристроїв із підтримкою Bluetooth на Hi-Fi системі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротове відтворення зі смартфону на Hi-Fi системі
Адаптер Philips Bluetooth® Hi-Fi перетворює Вашу Hi-Fi або комп’ютерну систему в бездротову акустичну систему. Просто підключіть адаптер, і можете відтворювати музику зі смартфона, планшета чи інших пристроїв із підтримкою Bluetooth на Hi-Fi системі. Переглянути усі переваги
Адаптер Bluetooth® Hi-Fi працює з телефонами та планшетами із функцією Bluetooth. Просто увімкніть функцію Bluetooth, під’єднайтеся до адаптера Bluetooth Hi-Fi і відтворюйте музику зі смартфону/планшета на Hi-Fi системі.
Адаптер Bluetooth® Hi-Fi працює з усіма версіями Bluetooth.
Ви зберігаєте музику на смартфоні та планшеті. Завдяки адаптеру Bluetooth® Hi-Fi можна передавати усю музику з музичної бібліотеки на Hi-Fi систему.
Кожен любитель музики має свою улюблену музичну службу чи онлайнові радіододатки на мобільних пристроях. Тепер їх можна відтворювати безпосередньо на системі Hi-Fi.
Адаптер Bluetooth® Hi-Fi можна під’єднати майже до будь-якої системи Hi-Fi або системи гучномовців для ПК за допомогою стандартного аналогового роз’єму RCA або 3,5-мм роз’ємів.
Адаптер Bluetooth® Hi-Fi має компактну та обтікаючу конструкцію, що ідеально виглядає на улюбленій системі Hi-Fi.
Стандартний аналоговий роз’єм RCA або 3,5-мм роз’єм (кабель у комплекті).
Ви любите музику і маєте велику бібліотеку на смартфоні або планшеті. Але вбудовані динаміки не звучать так, як треба. Завдяки адаптеру Bluetooth® Hi-Fi можна слухати всю улюблену музику з кращим звуком.
Адаптер Bluetooth® Hi-Fi можна під’єднати до улюбленої системи Hi-Fi. Просто під’єднайте його до роз’ємів RCA або 3,5 мм і відтворюйте музику зі смартфону чи планшета на Hi-Fi.
Під'єднання
Аксесуари
Розміри
Потужність