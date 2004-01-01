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AEM120BLU Portable speaker
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Роз’єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики
Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.
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