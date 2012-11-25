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Більше не доступний
Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.0
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
aagu
25/11/2012
Polska
Przydatny gadżet
Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
rsandu
25/09/2022
România
Excelent ceas cu indicații meteo
Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.
Плюси
Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă
Мінуси
Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Дата використання 2020-09-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Дата використання 2020-09-25
Polining
04/11/2019
Polska
Ciekawy produkt ale...
Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.
Цей відгук про AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Цей відгук про AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem