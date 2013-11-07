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Більше не доступний
Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 2 годин) і виберіть компакт-диск або радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Пристрій відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний, тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюблений компакт-диск або улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.
4.7
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
marta77
07/11/2013
Polska
Jest naprawdę OK!
Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3121 Radiobudzik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3121 Radiobudzik
aneta817
07/11/2013
Polska
Zgrabny,mały i przydatny
Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3121 Radiobudzik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3121 Radiobudzik
Annamari21
24/01/2019
Magyarország
tökéletesen teljesíti az elvárásokat
kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3121 Órás rádió
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3121 Órás rádió