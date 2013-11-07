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AJ3121 Clock Radio

AJ3121/12

4.7

| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Резервне живлення від батарей зберігає у пам’яті час у разі збою в електропостачанні

Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 2 годин) і виберіть компакт-диск або радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Пристрій відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний, тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюблений компакт-диск або улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

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Відгуки

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4.7

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę OK!

Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3121 Radiobudzik

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3121 Radiobudzik

07/11/2013

Polska

Polska

Zgrabny,mały i przydatny

Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3121 Radiobudzik

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3121 Radiobudzik

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletesen teljesíti az elvárásokat

kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3121 Órás rádió

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3121 Órás rádió

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