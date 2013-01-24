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    Радіогодинник

    AJ3400/12
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    • Завжди чіткий, завжди точний Завжди чіткий, завжди точний Завжди чіткий, завжди точний
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      Радіогодинник

      AJ3400/12
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        Радіогодинник

        Усього:

        Завжди чіткий, завжди точний

        із великим дисплеєм

        • Великий дисплей
        • FM, цифрове налаштування
        • Два будильники
        • Збереження налаштувань часу/будильника
        Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

        Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

        Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

        Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

        Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

        Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

        Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

        Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

        Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

        Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

        Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

        Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

        Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

        Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

        Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховання перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

        Великий дисплей для легкого перегляду

        Великий дисплей дозволяє легко зчитувати вміст на екрані. Тепер можна легко зчитувати час та інформацію будильників навіть на відстані. Він ідеально підходить для старших людей або людей, які мають проблеми із зором.

        Легке налаштування часу та будильника без інструкцій

        Налаштувати час та будильник так легко, що не потрібно користуватися коротким посібником або інструкціями з використання. Для налаштування часу та будильника просто натискайте кнопки на екрані радіогодинника.

        Технічні характеристики

        • годинник

          Тип
          Цифрове керування
          Дисплей
          LED
          Формат часу
          24 години

        • Будильник

          Кількість будильників
          2
          Джерело сигналу будильника
          • Зумер
          • FM-радіо
          Дрімота (повторне спрацювання будильника)
          Так, 9 хв.
          Повторне спрацювання будильника через 24 години
          Так
          Таймер вимкнення
          15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          FM
          Діапазон FM-частоти
          87,5–108  МГц
          Кількість попередньо встановлених станцій
          10 FM
          Антена
          FM-антена

        • Зручність

          Яскравість дисплея
          Висока/низька

        • Звук

          Звукова система
          моно
          Вихідна потужність (RMS)
          400 мВт
          Регулювання гучності
          цифрове

        • Потужність

          Тип живлення
          Змінний струм
          Вхідна потужність змінного струму
          100–240 В, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії під час експлуатації
          1,2
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 1 Вт
          Тип батареї
          AAA
          Кількість батарей
          2

        • Розміри

          Тип упаковки
          Коробка D
          Розміри виробу (ШxГxВ)
          191 x 103 x 69,5  мм
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          234 x 74 x 110 мм
          Вага виробу
          0,33  кг
          Вага з упаковкою
          0,4  кг

        • Аксесуари

          Адаптер змінного/постійного струму
          Так
          Короткий посібник
          Так
          Гарантія
          Гарантійний талон

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