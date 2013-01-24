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    Радіогодинник із цифровим налаштуванням

    AJ3551/12
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    • Радіогодинник із великим дисплеєм Радіогодинник із великим дисплеєм Радіогодинник із великим дисплеєм
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      Радіогодинник із цифровим налаштуванням

      AJ3551/12
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        Радіогодинник із цифровим налаштуванням

        Усього:

        Радіогодинник із великим дисплеєм

        • Великий дисплей
        • FM/MW, цифрове налаштування
        • Будильник
        • Збереження налаштувань часу/будильника
        Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

        Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

        Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

        Повільне і приємне пробудження

        Повільне і приємне пробудження

        Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

        Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

        Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

        Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

        Регульована яскравість дисплея для комфортного перегляду

        Регульована яскравість дисплея дозволяє персоналізувати дисплей відповідно до своїх потреб.

        Легке налаштування часу та будильника без інструкцій

        Налаштувати час та будильник так легко, що не потрібно користуватися коротким посібником або інструкціями з використання. Для налаштування часу та будильника просто натискайте кнопки на екрані радіогодинника.

        Великий дисплей для легкого перегляду

        Великий дисплей дозволяє легко зчитувати вміст на екрані. Тепер можна легко зчитувати час та інформацію будильників навіть на відстані. Він ідеально підходить для старших людей або людей, які мають проблеми із зором.

        Регульований таймер вимикає радіо у встановлений час

        Тривалість відтворення радіо можна легко контролювати, встановивши потрібну кількість хвилин на цифровому таймері. Він автоматично відраховує час і вимикає радіо в кінці сеансу.

        Технічні характеристики

        • Зручність

          Будильники
          • повторне спрацювання будильника через 24 години
          • будильник із зумером
          • будильник із радіо
          • повторне спрацювання будильника (дрімота)
          Годинник
          • Цифровий
          • таймер сну
          Тип дисплея
          Світлодіодний дисплей
          Вдосконалення годинника
          резервний годинник

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          • FM
          • MW
          Вдосконалення тюнера
          автоматичне сканування

        • Звук

          Звукова система
          моно
          Регулятор гучності
          поворотний (аналоговий)

        • Аксесуари

          Кабелі/з’єднання
          кабель живлення
          Інше
          Посібник користувача
          Гарантія
          Гарантійний талон

        • Потужність

          Резервна батарея
          AAA (не входить у комплект)
          Кількість батарей
          4
          Тип живлення
          Змінний струм

        • Розміри

          Тип упаковки
          Коробка D
          Глибина головного блока
          63  мм
          Висота головного блока
          92  мм
          Глибина упаковки
          85  мм
          Ширина головного блока
          172  мм
          Висота упаковки
          115  мм
          Ширина упаковки
          180  мм

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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