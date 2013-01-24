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Радіогодинник із цифровим налаштуванням
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Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Регульована яскравість дисплея дозволяє персоналізувати дисплей відповідно до своїх потреб.
Налаштувати час та будильник так легко, що не потрібно користуватися коротким посібником або інструкціями з використання. Для налаштування часу та будильника просто натискайте кнопки на екрані радіогодинника.
Великий дисплей дозволяє легко зчитувати вміст на екрані. Тепер можна легко зчитувати час та інформацію будильників навіть на відстані. Він ідеально підходить для старших людей або людей, які мають проблеми із зором.
Тривалість відтворення радіо можна легко контролювати, встановивши потрібну кількість хвилин на цифровому таймері. Він автоматично відраховує час і вимикає радіо в кінці сеансу.
Зручність
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Аксесуари
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