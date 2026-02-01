Налаштування будильника для робочих/вихідних днів гармонійно доповнить Ваш стиль життя

Цей радіогодинник, створений з урахуванням сучасного стилю життя, має два будильники, що дозволяє встановити різний час для робочих та вихідних днів або, навіть, встановити різні налаштування для сімейних пар. Будильник можна налаштувати на той самий час на цілий тиждень – із понеділка по неділю. Також можна встановити один час для робочих днів – із понеділка по п’ятницю, а інший для вихідних днів – суботи та неділі. Незалежно від вибраних налаштувань завдяки цій зручній функції не потрібно буде налаштовувати будильник щовечора.