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Більше не доступний
AJ4200/12
Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.
Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Цей радіогодинник, створений з урахуванням сучасного стилю життя, має два будильники, що дозволяє встановити різний час для робочих та вихідних днів або, навіть, встановити різні налаштування для сімейних пар. Будильник можна налаштувати на той самий час на цілий тиждень – із понеділка по неділю. Також можна встановити один час для робочих днів – із понеділка по п’ятницю, а інший для вихідних днів – суботи та неділі. Незалежно від вибраних налаштувань завдяки цій зручній функції не потрібно буде налаштовувати будильник щовечора.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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