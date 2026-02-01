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Більше не доступний

AJ4200 Digital tuning clock radio

AJ4200/12

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Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Налаштування будильника для робочих/вихідних днів гармонійно доповнить Ваш стиль життя

Налаштування будильника для робочих/вихідних днів гармонійно доповнить Ваш стиль життя

Цей радіогодинник, створений з урахуванням сучасного стилю життя, має два будильники, що дозволяє встановити різний час для робочих та вихідних днів або, навіть, встановити різні налаштування для сімейних пар. Будильник можна налаштувати на той самий час на цілий тиждень – із понеділка по неділю. Також можна встановити один час для робочих днів – із понеділка по п’ятницю, а інший для вихідних днів – суботи та неділі. Незалежно від вибраних налаштувань завдяки цій зручній функції не потрібно буде налаштовувати будильник щовечора.

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