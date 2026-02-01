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Більше не доступний

Радіогодинник із будильником для iPod/iPhone

AJ5305D/12

Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone

Почніть свій день із радіогодинником та док-станцією Philips. Безкоштовний додаток Philips забезпечує краще пробудження з прослуховуванням радіо, а потужність пристрою 4 Вт RMS – потужний чіткий звук. Просто встановіть iPod/iPhone на док-станцію, навіть якщо він у чохлі.

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Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone

  • із роз’ємом Lightning

  • для iPod/iPhone

  • FM, два будильники

  • 4 Вт

Безкоштовний додаток HomeStudio для кращого пробудження та прослуховування радіо

Безкоштовний додаток HomeStudio для кращого пробудження та прослуховування радіо

Безкоштовний додаток Philips HomeStudio забезпечує найкраще пробудження або прослуховування радіо. Просто завантажте додаток із магазину Apple App Store і користуйтеся безліччю захоплюючих функцій. Вдосконалене налаштування будильника пропонує більшу гнучкість налаштувань, зокрема гучності, тривалості, дати й звуку будильника. Також у режимі радіоприймача доступний кращий інтерфейс користувача із простими в користуванні функціями попереднього встановлення станцій.

Загальна вихідна потужність: 4 Вт RMS

Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Технічні характеристики

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