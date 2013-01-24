Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone
Почніть свій день із радіогодинником та док-станцією Philips. Безкоштовний додаток Philips забезпечує краще пробудження з прослуховуванням радіо, а потужність пристрою 4 Вт RMS – потужний чіткий звук. Просто встановіть iPod/iPhone на док-станцію, навіть якщо він у чохлі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone
Почніть свій день із радіогодинником та док-станцією Philips. Безкоштовний додаток Philips забезпечує краще пробудження з прослуховуванням радіо, а потужність пристрою 4 Вт RMS – потужний чіткий звук. Просто встановіть iPod/iPhone на док-станцію, навіть якщо він у чохлі. Переглянути усі переваги
Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone
Почніть свій день із радіогодинником та док-станцією Philips. Безкоштовний додаток Philips забезпечує краще пробудження з прослуховуванням радіо, а потужність пристрою 4 Вт RMS – потужний чіткий звук. Просто встановіть iPod/iPhone на док-станцію, навіть якщо він у чохлі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone
Почніть свій день із радіогодинником та док-станцією Philips. Безкоштовний додаток Philips забезпечує краще пробудження з прослуховуванням радіо, а потужність пристрою 4 Вт RMS – потужний чіткий звук. Просто встановіть iPod/iPhone на док-станцію, навіть якщо він у чохлі. Переглянути усі переваги
Безкоштовний додаток Philips HomeStudio забезпечує найкраще пробудження або прослуховування радіо. Просто завантажте додаток із магазину Apple App Store і користуйтеся безліччю захоплюючих функцій. Вдосконалене налаштування будильника пропонує більшу гнучкість налаштувань, зокрема гучності, тривалості, дати й звуку будильника. Також у режимі радіоприймача доступний кращий інтерфейс користувача із простими в користуванні функціями попереднього встановлення станцій.
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Слухайте улюблену музику, заряджаючи iPod/iPhone через новий роз’єм Lightning! Просто встановіть його безпосередньо на гучномовець і відтворюйте вибрані мелодії з бездоганним звуком. Гучномовець також швидко заряджає Ваш пристрій під час відтворення, тому не потрібно хвилюватися про те, що батарея розрядиться.
Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховання перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.
Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.
Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.
Регульована яскравість дисплея дозволяє персоналізувати дисплей відповідно до своїх потреб.
Сумісність із iPhone
Додаток для iPod/iPhone/iPad
Сумісність із iPod
Додаток для iPod/iPhone
Відтворення аудіо
Тюнер/Прийом/Передача
Годинник
Будильник
Зручність
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Потужність
Розміри
Аксесуари