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Радіогодинник із будильником для iPod/iPhone

AJ5305D/12
Загальна оцінка / 5
  • Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone
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    Радіогодинник із будильником для iPod/iPhone

    AJ5305D/12
    Загальна оцінка / 5

    Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone

    Почніть свій день із радіогодинником та док-станцією Philips. Безкоштовний додаток Philips забезпечує краще пробудження з прослуховуванням радіо, а потужність пристрою 4 Вт RMS – потужний чіткий звук. Просто встановіть iPod/iPhone на док-станцію, навіть якщо він у чохлі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Радіогодинник із будильником для iPod/iPhone

    Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone

    Почніть свій день із радіогодинником та док-станцією Philips. Безкоштовний додаток Philips забезпечує краще пробудження з прослуховуванням радіо, а потужність пристрою 4 Вт RMS – потужний чіткий звук. Просто встановіть iPod/iPhone на док-станцію, навіть якщо він у чохлі. Переглянути усі переваги

    Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone

    Почніть свій день із радіогодинником та док-станцією Philips. Безкоштовний додаток Philips забезпечує краще пробудження з прослуховуванням радіо, а потужність пристрою 4 Вт RMS – потужний чіткий звук. Просто встановіть iPod/iPhone на док-станцію, навіть якщо він у чохлі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Радіогодинник із будильником для iPod/iPhone

    Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone

    Почніть свій день із радіогодинником та док-станцією Philips. Безкоштовний додаток Philips забезпечує краще пробудження з прослуховуванням радіо, а потужність пристрою 4 Вт RMS – потужний чіткий звук. Просто встановіть iPod/iPhone на док-станцію, навіть якщо він у чохлі. Переглянути усі переваги

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      Прокидайтеся під чудове звучання з iPod/iPhone

      • із роз’ємом Lightning
      • для iPod/iPhone
      • FM, два будильники
      • 4 Вт
      Безкоштовний додаток HomeStudio для кращого пробудження та прослуховування радіо

      Безкоштовний додаток HomeStudio для кращого пробудження та прослуховування радіо

      Безкоштовний додаток Philips HomeStudio забезпечує найкраще пробудження або прослуховування радіо. Просто завантажте додаток із магазину Apple App Store і користуйтеся безліччю захоплюючих функцій. Вдосконалене налаштування будильника пропонує більшу гнучкість налаштувань, зокрема гучності, тривалості, дати й звуку будильника. Також у режимі радіоприймача доступний кращий інтерфейс користувача із простими в користуванні функціями попереднього встановлення станцій.

      Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

      Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

      Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

      Швидке заряджання та відтворення музики через роз’єм Lightning

      Швидке заряджання та відтворення музики через роз’єм Lightning

      Слухайте улюблену музику, заряджаючи iPod/iPhone через новий роз’єм Lightning! Просто встановіть його безпосередньо на гучномовець і відтворюйте вибрані мелодії з бездоганним звуком. Гучномовець також швидко заряджає Ваш пристрій під час відтворення, тому не потрібно хвилюватися про те, що батарея розрядиться.

      Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

      Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

      Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

      Повільне і приємне пробудження

      Повільне і приємне пробудження

      Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

      Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

      Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

      Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховання перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

      Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

      Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

      Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

      Загальна вихідна потужність: 4 Вт RMS

      Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

      Регульована яскравість дисплея для комфортного перегляду

      Регульована яскравість дисплея дозволяє персоналізувати дисплей відповідно до своїх потреб.

      Технічні характеристики

      • Сумісність із iPhone

        Сумісність із
        iPhone 5

      • Додаток для iPod/iPhone/iPad

        Сумісність
        від iOS 4.3 до iOS 10.3

      • Сумісність із iPod

        Сумісність із
        • iPod touch 5-е покоління
        • iPod nano 7-е покоління

      • Додаток для iPod/iPhone

        Назва додатка
        • HomeStudio
        • Безкоштовне завантаження з магазину додатків App store
        Будильник
        • кілька будильників
        • таймер сну
        Годинник
        • аналоговий
        • цифровий
        5-денний прогноз погоди
        Так
        Відтворення
        • елементи керування відтворенням
        • навігація альбомами/доріжками
        Радіо
        • FM-радіо
        • попередньо налаштоване
        • пошук
        • налаштування

      • Відтворення аудіо

        Режим відтворення
        • Заряджання iPhone
        • Заряджання iPod

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Діапазони тюнера
        FM
        Частотний діапазон
        87,5–108  МГц
        Автоматичне цифрове налаштування
        Так
        Запрограмовані станції
        20
        Антена
        FM-антена

      • Годинник

        Тип
        Цифровий
        Формат часу
        • 12 годин
        • 24 години

      • Будильник

        Кількість будильників
        2
        Джерело сигналу будильника
        • Зумер
        • Док-станція
        • FM-радіо
        Повторне спрацювання будильника через 24 години
        Так
        Дрімота (повторне спрацювання будильника)
        Так, 9 хв.
        Таймер сну
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

      • Зручність

        Тип дисплея
        Світлодіодний дисплей
        Колір підсвітки
        Жовтий
        Вдосконалення дисплея
        Регулятор яскравості
        Яскравість дисплея
        Висока/ середня/ низька

      • Звук

        Звукова система
        Стерео
        Вихідна потужність (RMS)
        4 Вт
        Регулятор гучності
        збільшення/зменшення

      • Гучномовці

        Вбудовані гучномовці
        2

      • Під'єднання

        Аудіовхід (3,5 мм)
        Так

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В, 50/60 Гц
        Тип живлення
        Змінний струм, 5,9 В, 2 А

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        155 x 144 x 92  мм
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        215 x 106 x 177
        Вага
        0,52  кг
        Вага з упаковкою
        0,85  кг

      • Аксесуари

        Адаптер змінного/постійного струму
        Так
        Короткий посібник
        Так
        Гарантійний талон
        Так

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