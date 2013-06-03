  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Умови пошуку

UK
RU
1

Радіогодинник

AJ6000/12
Отримайте підтримку для цього виробу
  • Заряджайте мобільні пристрої, коли спите Заряджайте мобільні пристрої, коли спите Заряджайте мобільні пристрої, коли спите
    -{discount-value}

    Радіогодинник

    AJ6000/12
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Подібні вироби

    Дивитись усі. Радіо та будильник

      Додати аксесуари

      Радіогодинник

      Радіогодинник

      Усього:

      Заряджайте мобільні пристрої, коли спите

      • Два USB-роз’єми для заряджання
      • FM, цифрове налаштування
      • Два будильники
      • Звуки природи
      Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

      Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

      Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

      Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

      Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

      Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

      Повільне і приємне пробудження

      Повільне і приємне пробудження

      Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

      Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

      Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

      Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

      Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

      Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

      Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховання перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

      Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

      Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

      Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

      Резервне збереження налаштувань часу та будильника для своєчасного пробудження навіть у разі збою в електропостачанні

      У разі збою в електропостачанні цей розумний годинник зберігатиме точне налаштування часу й Ваші налаштування. Налаштований будильник залишається активним навіть за вимкненого дисплея завдяки попередньо встановленій батареї. Після відновлення живлення повторно налаштовувати годинник або встановлювати налаштування не потрібно. Крім того, якщо живлення не відновлено, батарея забезпечує достатньо енергії, щоб зумер спрацював у встановлений час, що дозволяє завжди прокидатися вчасно.

      Технічні характеристики

      • Годинник

        Тип
        Цифровий
        Формат часу
        24 години

      • Будильник

        Кількість будильників
        2
        Джерело сигналу будильника
        • FM-радіо
        • Звуки природи
        • Зумер
        Дрімота (повторне спрацювання будильника)
        Так, 9 хв.
        Повторне спрацювання будильника через 24 години
        Так
        Таймер вимкнення
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Діапазони тюнера
        FM
        Частотний діапазон
        87,5–108  МГц
        Автоматичне цифрове налаштування
        Так
        Запрограмовані станції
        20 FM
        Антена
        FM-антена

      • Зручність

        Тип дисплея
        Світлодіодний дисплей
        Колір підсвітки
        Жовтий
        Вдосконалення дисплея
        Регулятор яскравості
        Яскравість дисплея
        Висока/ середня/ низька

      • Гучномовці

        Вбудовані гучномовці
        1

      • Звук

        Звукова система
        Моно
        Регулятор гучності
        збільшення/зменшення

      • Під’єднання

        Аудіовхід (3,5 мм)
        Так

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В, 50/60 Гц
        Тип живлення
        Змінний струм, 5 В, 2,8 А
        Тип батареї
        AA
        Кількість батарей
        2

      • Розміри

        Тип упаковки
        Коробка D
        Розміри виробу (ШxГxВ)
        195 x 99,3 x 97  мм
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        273 x 124 x 126 мм
        Вага виробу
        0,78  кг
        Вага з упаковкою
        1,05  кг

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        Гарантійний талон
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          Оцініть цей продукт першим

          Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
          на обраний асортимент продуктів Philips

          Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

          Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів

          Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

          Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

          *
          Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!
          Що це означає?

          Зарєструйтесь в MyPhilips

          Ексклюзивні пропозиції

          Розширену гарантію на обрані продукти

          Корисні поради

          Зареєструватися

          Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

          Я розумію

          Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.