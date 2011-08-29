  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Радіогодинник

    AJB3552/12
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Великий дисплей. Потужний звук. Великий дисплей. Потужний звук. Великий дисплей. Потужний звук.
      -{discount-value}

      Радіогодинник

      AJB3552/12
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Радіо та будильник

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Радіогодинник

        Радіогодинник

        Усього:

        Великий дисплей. Потужний звук.

        • Великий дисплей
        • DAB+/FM, цифрове налаштування
        • Будильник
        • Збереження налаштувань часу/будильника

        Великий, чіткий чорний блискучий дисплей

        Великий, чорний блискучий дисплей чітко показує час, інформацію про станцію та потужність сигналу DAB. Можна налаштувати яскравість дисплея або налаштувати цей будильник на автоматичне регулювання яскравості. За яскравого денного світла Ви зможете побачити час. Вночі дисплей тьмяніє, щоб підсвітка не перешкоджала сну.

        Повільне пробудження. Гучність звукового сигналу або радіопрограми повільно збільшується

        Функція повільного пробудження застосовує поступове збільшення гучності будильника для Вашого повільного пробудження зі сну. Її роботу можна налаштувати із звуковим сигналом або радіопрограмою.

        Цифрове налаштування до 20 станцій

        Від безперервної музики до найсвіжіших новин – цей цифровий радіоприймач є Вашим квитком у світ кращого прослуховування. Тюнер DAB+ забезпечує чіткий прийом, і Ви можете налаштувати до 20 вибраних станцій. Натисніть кнопку динамічного підсилення низьких частот, щоб заповнити низькі тони за будь-якої гучності.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          DAB
          • Смуга III
          • Інформаційний дисплей
          • Розумне сканування
          • Меню
          Діапазони тюнера
          FM
          Автоматичне цифрове налаштування
          Так
          Запрограмовані станції
          20 (FM), 20 (DAB)
          Антена
          FM-антена

        • Звук

          Регулювання гучності
          Регулятор гучності поворотний/кодер
          Вихідна потужність (RMS)
          1,5 Вт
          Звукова система
          Моно

        • Зручність

          Тип дисплея
          РК-дисплей
          Колір підсвітки
          Білий
          Будильники
          • повторне спрацювання будильника через 24 години
          • Будильник із зумером
          • Повільне пробудження
          • Будильник із радіо
          • Повторне спрацювання будильника (дрімота)
          • Таймер вимкнення
          Годинник/версія
          Цифровий

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Мережа змінного струму
          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Посібник користувача
          • Короткий посібник
          • Адаптер постійного/змінного струму
          • Гарантійний талон

        • Розміри

          Глибина виробу
          63  мм
          Висота виробу
          92  мм
          Ширина виробу
          172  мм
          Глибина упаковки
          82  мм
          Висота упаковки
          105  мм
          Тип упаковки
          Коробка D
          Ширина упаковки
          245  мм

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Посібник користувача
        • Короткий посібник
        • Адаптер постійного/змінного струму
        • Гарантійний талон

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
            на обраний асортимент продуктів Philips

            Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

            Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів

            Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

            Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

            *
            Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій. Я даю згоду на обробку та зберігання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Я можу легко скасувати підписку в будь-який момент! 
            Що це означає?

            Зарєструйтесь в MyPhilips

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.