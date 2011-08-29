Інші елементи комплектації
- Посібник користувача
- Короткий посібник
- Адаптер постійного/змінного струму
- Гарантійний талон
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Радіогодинник
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Великий, чорний блискучий дисплей чітко показує час, інформацію про станцію та потужність сигналу DAB. Можна налаштувати яскравість дисплея або налаштувати цей будильник на автоматичне регулювання яскравості. За яскравого денного світла Ви зможете побачити час. Вночі дисплей тьмяніє, щоб підсвітка не перешкоджала сну.
Функція повільного пробудження застосовує поступове збільшення гучності будильника для Вашого повільного пробудження зі сну. Її роботу можна налаштувати із звуковим сигналом або радіопрограмою.
Від безперервної музики до найсвіжіших новин – цей цифровий радіоприймач є Вашим квитком у світ кращого прослуховування. Тюнер DAB+ забезпечує чіткий прийом, і Ви можете налаштувати до 20 вибраних станцій. Натисніть кнопку динамічного підсилення низьких частот, щоб заповнити низькі тони за будь-якої гучності.
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