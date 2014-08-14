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Стереотюнер FM/MW
Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
gacki46
14/08/2014
Polska
super
sprzęt w posiadaniu syna od 2008 nigdy nie zawiódł a zjeździł bardzo wiele plaż i biwaków bardzo mały pobór mocy co daje bardzo długi czas pracy na bateriach, uważam że był to udany zakup.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1826 Bumbox CD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1826 Bumbox CD