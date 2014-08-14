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AZ1826 CD Soundmachine

AZ1826/12

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

Стереотюнер FM/MW

Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

super

sprzęt w posiadaniu syna od 2008 nigdy nie zawiódł a zjeździł bardzo wiele plaż i biwaków bardzo mały pobór mocy co daje bardzo długi czas pracy na bateriach, uważam że był to udany zakup.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ1826 Bumbox CD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ1826 Bumbox CD

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