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Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Asek
18/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Produkt dla niewymagających użytkowników
Urządzenie dobre do puszczania muzyki i audycji w tle. Trudno wymagać od niego silnych basów i szerokiego pasma częstotliwości, ale trochę więcej niskich i wysokich tonów mógłby emitować. Bardzo wysoki poziom szumów przy odsłuchu przez słuchawki. Przydatne udogodnienie w postaci pilota ale nie dopracowane - brak wyłącznika.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1840 Bumbox CD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1840 Bumbox CD