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AZ1846 CD Soundmachine

AZ1846/12

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MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

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