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Програвач компакт-дисків

AZ787/12
Загальна оцінка / 5
  • Потужний портативний звук Потужний портативний звук Потужний портативний звук
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    Програвач компакт-дисків

    AZ787/12
    Загальна оцінка / 5

    Потужний портативний звук

    Насолоджуйтеся цифровою музикою з портативного пристрою із потужним звуком на програвачі компакт-дисків Philips будь-де та будь-коли завдяки прямому USB-з’єднанню, гучномовцям із фазоінверторами та загальній вихідній потужності 12 Вт RMS. Переглянути усі переваги

    Програвач компакт-дисків

    Потужний портативний звук

    Насолоджуйтеся цифровою музикою з портативного пристрою із потужним звуком на програвачі компакт-дисків Philips будь-де та будь-коли завдяки прямому USB-з’єднанню, гучномовцям із фазоінверторами та загальній вихідній потужності 12 Вт RMS. Переглянути усі переваги

    Потужний портативний звук

    Насолоджуйтеся цифровою музикою з портативного пристрою із потужним звуком на програвачі компакт-дисків Philips будь-де та будь-коли завдяки прямому USB-з’єднанню, гучномовцям із фазоінверторами та загальній вихідній потужності 12 Вт RMS. Переглянути усі переваги

    Програвач компакт-дисків

    Потужний портативний звук

    Насолоджуйтеся цифровою музикою з портативного пристрою із потужним звуком на програвачі компакт-дисків Philips будь-де та будь-коли завдяки прямому USB-з’єднанню, гучномовцям із фазоінверторами та загальній вихідній потужності 12 Вт RMS. Переглянути усі переваги

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      Потужний портативний звук

      завдяки загальній вихідній потужності 12 Вт RMS

      • CD, MP3-CD, USB, FM
      • Касета
      • Дистанційне керування
      • 12 Вт
      Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

      Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

      У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.

      Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

      Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

      Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.

      Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

      Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

      Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

      Зручний пульт дистанційного керування для додаткового комфорту

      Зручний пульт дистанційного керування для додаткового комфорту

      Зі зручним пультом дистанційного керування для більшої комфорту – просто сядьте і розслабтеся.

      Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

      Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

      Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

      Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

      Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

      Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

      Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

      Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

      Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 2 годин) і виберіть компакт-диск або радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Пристрій відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний, тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюблений компакт-диск або улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

      Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

      Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

      Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

      Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

      Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

      Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

      Касетна дека з автоматичною зупинкою

      Касетна дека з автоматичною зупинкою

      Роз’єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики

      Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.

      Технічні характеристики

      • Відтворення аудіо

        Відтворення з носіїв
        • компакт-диски
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        Режими відтворення дисків
        • Швидка прокрутка вперед/назад
        • Пошук наступної/попередньої доріжки
        • повторюване/довільне/програмоване
        Технологія касетної деки
        механічна
        Кількість дек
        1
        Режими відтворення у разі прямого з’єднання USB Direct
        • швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед
        • відтворення/пауза
        • попередня/наступна
        • запрограмоване відтворення
        • повтор
        • довільне відтворення
        • зупинка

      • Під'єднання

        USB
        Вузол USB
        Аудіо-/відеовихід
        Навушники (3,5 мм)
        Аудіовхід (3,5 мм)
        Так

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Антена
        FM-антена
        Діапазони тюнера
        FM
        Запрограмовані станції
        20
        Вдосконалення тюнера
        автоматичне цифрове налаштування

      • Звук

        Покращення звуку
        Динамічне підсилення низьких частот, 2 кроки
        Звукова система
        Стерео
        Регулятор гучності
        поворотний (цифровий)
        Максимальна вихідна потужність (RMS)
        12 Вт

      • Гучномовці

        Кількість вбудованих гучномовців
        2
        Вдосконалення гучномовців
        2-смугова акустична система з фазоінвертором
        Покриття решітки гучномовців
        метал

      • Зручність

        Тип дисплея
        РК-дисплей із підсвіткою
        Тип завантаження
        згори

      • Аксесуари

        Дистанційне керування
        Так
        Короткий посібник
        кілька мов
        Гарантія
        Гарантійний талон
        Шнур живлення
        Так

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        435 x 270 x 170  мм
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        468 x 198 x 310 мм
        Вага виробу
        3  кг
        Вага з упаковкою
        4  кг

      • Потужність

        Кількість батарей
        6 x LR20 для головного блока (не входять у комплект), 1x CR2025 для пульта дистанційного керування (входить у комплект)
        Тип живлення
        220–240 В

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Гарантійний талон
      • Дистанційне керування
      • Посібник користувача

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