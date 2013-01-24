Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Кабель RS232
- Кабель VGA
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Посібник користувача на CD-ROM
- Короткий посібник
Підсильте ефект від інформаційних панелей
Відтворюйте дивовижно чітке зображення у більш екологічний спосіб за допомогою дисплея зі світлодіодною підсвіткою на краях. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не прийнятні жодні компроміси. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підсильте ефект від інформаційних панелей
Відтворюйте дивовижно чітке зображення у більш екологічний спосіб за допомогою дисплея зі світлодіодною підсвіткою на краях. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не прийнятні жодні компроміси. Переглянути усі переваги
Підсильте ефект від інформаційних панелей
Відтворюйте дивовижно чітке зображення у більш екологічний спосіб за допомогою дисплея зі світлодіодною підсвіткою на краях. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не прийнятні жодні компроміси. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підсильте ефект від інформаційних панелей
Відтворюйте дивовижно чітке зображення у більш екологічний спосіб за допомогою дисплея зі світлодіодною підсвіткою на краях. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не прийнятні жодні компроміси. Переглянути усі переваги
Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної Url-адреси і відтворюйте вміст із хмари.
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Зберігайте спокій завдяки нашій повній 3-річній гарантії. Завдяки сервісним центрам в усьому світі та нашому швидкому ремонту і поверненню пристрою в експлуатацію, ви можете бути певні, що в разі поломки дисплея ми знайдемо і вирішимо проблему якомога швидше.
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
Світлодіодний дисплей Philips AMVA використовує прогресивну технологію вертикальної орієнтації з мультидоменною структурою, яка забезпечує надзвичайно високий коефіцієнт статичної контрастності для надзвичайно яскравого зображення. На дисплеї легко працювати зі стандартними програмами, а ще він особливо підходить для роботи зі складними графічними програмами. Саме технологія оптимізованого керування пікселами забезпечує надширокий кут огляду 178/178 градусів і відтворення чіткого зображення.
Керуйте усіма інформаційними дисплеями в мережі за допомогою цього професійного програмного забезпечення, що дозволяє централізовано змінити налаштування дисплея через з’єднання RJ45 або RS232. Інтелектуальне регулювання дозволяє налаштувати відеовхід, змінити параметри кольору, встановити ідентифікаційний номер дисплея під час створення відеостін і, навіть, діагностувати стан кожного дисплея, надаючи можливість керувати дисплеями з одного центрального місця.
Просто надавайте доступ і передавайте вміст із мобільного пристрою або медіапрогравача (або будь-якого мультимедійного пристрою, сумісного з DLNA) на дисплей. Під’єднуйте кожен дисплей за допомогою кабелю ethernet і керуйте вмістом у режимі реального часу в локальній мережі. Просто під’єднайте дисплей та обмінюйтеся вмістом.
Насолоджуйтеся відтворенням мультимедійного вмісту через USB-роз’єм. Просто вставте USB-накопичувач і створіть власний інформаційний вміст для передачі маркетингових повідомлень. Цей потужний медіапрогравач із підтримкою широкого ряду мультимедійних форматів пропонує відмінне зображення і справжню гнучкість.
Можна запланувати відтворення відповідного вмісту у відповідний час для задоволення інформаційних потреб користувача. Комбінуйте і керуйте вмістом через різні вхідні відеосигнали, такі як USB, VGA, DVI та HDMI. Просто створюйте один чи більше списків відтворення за допомогою функції планування для контролю над вмістом 24 години на день, 7 днів на тиждень.
Зменшення споживання електроенергії для керування пристроєм.
Компанія Philips створює і виготовляє дисплеї відповідно до жорстких стандартів щодо обмеження шкідливих речовин (RoHS), які обмежують кількість свинцю та інших токсичних речовин, що може завдати шкоду навколишньому середовищу.
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Під'єднання
Зручність
Розміри
Умови експлуатації
Потужність
Звук
Аксесуари
Мультимедійні додатки
Різне