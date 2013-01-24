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Signage Solutions Дисплей Q-Line

BDL3230QL/11
Загальна оцінка / 5
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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    BDL3230QL/11

    Підсильте ефект від інформаційних панелей

    Відтворюйте дивовижно чіткі зображення у більш екологічний спосіб. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не приймаються жодні компроміси.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Підсильте ефект від інформаційних панелей

    Відтворюйте дивовижно чіткі зображення у більш екологічний спосіб. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не приймаються жодні компроміси.

    Підсильте ефект від інформаційних панелей

    Відтворюйте дивовижно чіткі зображення у більш екологічний спосіб. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не приймаються жодні компроміси.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Підсильте ефект від інформаційних панелей

    Відтворюйте дивовижно чіткі зображення у більш екологічний спосіб. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не приймаються жодні компроміси.

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      Технологія Full HD LED створює неперевершені зображення з неймовірною контрастністю

      Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють справді реалістичне зображення.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        80  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        31,5  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Формат кадру
        16:9
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Крок піксела
        0,36375 x 0,36375 мм
        Кольори дисплею
        прибл. 16,77 млн.
        DICOM
        Clinical D-image
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1400:1

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Відеоформати
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DVI-D
        • HDMI
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        • Компонентний (RCA)
        • Композитний (RCA)
        Аудіовхід
        • 3,5-мм роз’єм
        • Аудіо ліве/праве (RCA)
        Аудіовихід
        Аудіо ліве/праве (RCA)
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        Інші з’єднання
        USB

      • Зручність

        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        • Один дріт (HDMI-CEC)
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Пам’ять
        • 8 ГБ eMMC
        • Доступ до внутрішньої пам’яті
        Запуск
        • Затримка увімкнення
        • Стан увімкнення
        • Увімкнення у локальній мережі LAN
        Вікно запуску
        увімкнення/вимкнення логотипа Philips

      • Розміри

        Ширина телевізора
        726,5  мм
        Висота телевізора
        425,4  мм
        Глибина телевізора
        63,6  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        28,6  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        16,75  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2,5  дюймів
        Ширина рамки
        11,9 (ВЛП)/17,2 (Н) мм
        Кріплення VESA
        100x100 мм, 200x200 мм, M4
        Вага виробу
        5,20  кг
        Вага виробу (у фунтах)
        14,74  фнт.

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        5–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Відносна вологість
        20–80  %
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)

      • Потужність

        Споживання енергії (типове)
        57  Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 0,5 Вт
        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм 100–240 В, 50–60 Гц

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Кабель змінного струму
        • Кабель VGA
        • Кабель RS232
        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Китайська (спрощена)
        • Турецька
        • Офіційна китайська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • CB
        • BSMI
        • EPA
        • CECP
        • GOST
        Гарантія
        3 роки гарантії з можливістю повернення або гарантійної заміни (не включає демонтаж і встановлення дисплея).

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення відео з USB
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • Xvid
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Кабель змінного струму
      • Кабель VGA
      • Кабель RS232
      • Короткий посібник
      • Гарантійний талон

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