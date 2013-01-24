Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Кабель змінного струму
- Кабель VGA
- Кабель RS232
- Короткий посібник
- Гарантійний талон
Підсильте ефект від інформаційних панелей
Відтворюйте дивовижно чіткі зображення у більш екологічний спосіб. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не приймаються жодні компроміси.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підсильте ефект від інформаційних панелей
Відтворюйте дивовижно чіткі зображення у більш екологічний спосіб. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не приймаються жодні компроміси.
Підсильте ефект від інформаційних панелей
Відтворюйте дивовижно чіткі зображення у більш екологічний спосіб. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не приймаються жодні компроміси.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підсильте ефект від інформаційних панелей
Відтворюйте дивовижно чіткі зображення у більш екологічний спосіб. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не приймаються жодні компроміси.
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Система SmartControl дозволяє дистанційно керувати мережею дисплеїв за допомогою кабелів RJ45 та RS232C. Легко встановлюйте всі точні налаштування дисплеїв, зокрема роздільну здатність, яскравість, контрастність та клонування налаштувань у всій мережі.
Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної Url-адреси і відтворюйте вміст із хмари.
Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.
Безкоштовна та проста в користуванні система керування вмістом, яка працює виключно з інформаційними панелями Philips для керування цифровим інформаційним вмістом. За допомогою SmartCMS можна створювати і планувати власний вміст протягом 24 годин щодня. Просто створіть свою мережу та вміст, заплануйте список відтворення і відтворюйте!
Режим D-image допомагає переглядати та діагностувати клінічні зображення завдяки стабільному і точному відображенню. Для надання надійних медичних пояснень наші професійні дисплеї калібруються на виробництві, що забезпечує оптимізовану градацію сірого. Режим D-image допомагає покращити кожен аспект турботи про пацієнтів.
Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті. Завантажте мультимедійний вміст на дисплей і відтворюйте його відразу. Працюючи разом із внутрішнім браузером, пристрій також служить кеш-пам’яттю під час потокової передачі Інтернет-вмісту. У разі виникнення проблем із мережею внутрішня пам’ять продовжуватиме відтворення вмісту шляхом відтворення його кеш-версії, завдяки чому мультимедійний вміст не зникатиме навіть у разі відсутності сигналу мережі.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють справді реалістичне зображення.
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Під'єднання
Зручність
Розміри
Умови експлуатації
Потужність
Звук
Аксесуари
Різне
Мультимедійні додатки