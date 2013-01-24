Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Відеостіна

BDL5587XL/00
Загальна оцінка / 5
  • Створюйте найдивовижніші відеостіни Створюйте найдивовижніші відеостіни Створюйте найдивовижніші відеостіни
    -{discount-value}

    Відеостіна

    BDL5587XL/00
    Загальна оцінка / 5

    Створюйте найдивовижніші відеостіни

    Створюйте найдивовижніші відеостіни із нашою лінійкою відповідних моделей дисплеїв. Завдяки практично відсутній рамці та вражаючій якості зображення Full HD Ви зможете створити справді найнезабутніший візуальний вміст. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Відеостіна

    Створюйте найдивовижніші відеостіни

    Створюйте найдивовижніші відеостіни із нашою лінійкою відповідних моделей дисплеїв. Завдяки практично відсутній рамці та вражаючій якості зображення Full HD Ви зможете створити справді найнезабутніший візуальний вміст. Переглянути усі переваги

    Створюйте найдивовижніші відеостіни

    Створюйте найдивовижніші відеостіни із нашою лінійкою відповідних моделей дисплеїв. Завдяки практично відсутній рамці та вражаючій якості зображення Full HD Ви зможете створити справді найнезабутніший візуальний вміст. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Відеостіна

    Створюйте найдивовижніші відеостіни

    Створюйте найдивовижніші відеостіни із нашою лінійкою відповідних моделей дисплеїв. Завдяки практично відсутній рамці та вражаючій якості зображення Full HD Ви зможете створити справді найнезабутніший візуальний вміст. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all unmapped

      Створюйте найдивовижніші відеостіни

      із цим світлодіодним дисплеєм без рамки

      • 55 дюймів
      • Підсвітка Direct LED
      • Full HD
      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

      Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.

      Послідовне з’єднання DVI

      Послідовне з’єднання DVI

      Створіть цифрову відеостіну із щонайбільше 150 дисплеїв із налаштуванням 15 x 10 за допомогою послідовного з’єднання DVI. Просто під’єднайте вихідний роз’єм DVI до вхідного роз’єму DVI іншого дисплея, щоб створити найбільш вражаючу відеостіну.

      Створено для роботи в режимі 24/7

      Створено для роботи в режимі 24/7

      Оскільки бізнес ніколи не дрімає, наші інформаційні дисплеї створено для використання у режимі 24/7. Користуючись перевагами відмінних компонентів для забезпечення вищої якості, ви можете розраховувати на постійну надійність цієї лінійки моделей.

      РК-дисплей Full HD 1920x1080p

      Цей дисплей має роздільну здатність Full HD. Сучасна технологія рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність повної високої чіткості в 1080 послідовних рядків на 1920 пікселів кожен. Це забезпечує найкращу якість зображення для вхідних сигналів високої чіткості на 1080 рядків. Дисплей забезпечує відтворення чудового зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення забезпечує покращений перегляд.

      Підсвітка Direct LED

      Насолоджуйтеся чудовим однаковим світлом завдяки прямій світлодіодній підсвітці, що забезпечує ще більший коефіцієнт контрастності. Чистіші білі кольори забезпечують ще ширшу колірну гаму, покращуючи передачу кольорів і гарантуючи приємніший перегляд. Завдяки значно нижчому рівню споживання енергії загальне значення TCO також менше.

      Безрамкова конструкція для вражаючих відеостін

      Створюйте найбільш вражаючі відеостіни завдяки дисплеям без рамки. Можна налаштувати конструкцію із щонайбільше 15 x 10 дисплеїв із найвужчим зазором між екранами в галузі – ви майже не помітите просвіту між зображеннями, що дозволить насолоджуватися неймовірним та незабутнім вмістом.

      Висока яскравість для чіткішого зображення

      Насолоджуйтеся чіткішим зображенням у місцях із більшою зовнішньою яскравістю завдяки панелі 800 ніт. Аудиторія може насолоджуватися кращою якістю зображення у місцях, віддалених від прямих сонячних променів, але яскравіших, ніж зазвичай, з покращенням перегляду.

      Вдосконалене калібрування кольору

      Наш вдосконалений засіб калібрування кольору забезпечує відтворення однакових кольорів на усіх дисплеях, встановлених у мережі. Цей засіб автоматично налаштовуватиме всі дисплеї для однакового кольору і забезпечення незабутнього перегляду.

      Розумна вставка в задній кришці для встановлення невеликого комп’ютера

      Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.

      Пакет програмного забезпечення для інтелектуального регулювання

      Керуйте усіма інформаційними дисплеями в мережі за допомогою цього професійного програмного забезпечення, що дозволяє централізовано змінити налаштування дисплея через з’єднання RJ45 або RS232. Інтелектуальне регулювання дозволяє налаштувати відеовхід, змінити параметри кольору, встановити ідентифікаційний номер дисплея під час створення відеостін і, навіть, діагностувати стан кожного дисплея, надаючи можливість керувати дисплеями з одного центрального місця.

      ІЧ передача

      Керуйте всіма дисплеями у інформаційній мережі за допомогою одного пульта дистанційного керування через основний дисплей. Просто та зручно – не потрібно хвилюватися про зміну налаштувань інших дисплеїв під час використання пульта дистанційного керування.

      Робота у вертикальному режимі

      Цей дисплей можна також безпечно й надійно встановити у вертикальному положенні.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Яскравість
        800  кд/м²
        Час відгуку (типовий)
        10  мсек.
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1400:1
        Формат кадру
        16:9
        Крок піксела
        0,63 x 0,63 мм
        Кольори дисплею
        1,06 мільярда
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        138,7  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        54,6  дюймів
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц

      • Під'єднання

        ПК
        • Вхід VGA D-Sub 15HD
        • Вихід VGA D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • Вихід RS232 D-sub9
        • 1 x 3,5-мм аудіовхід для комп’ютера
        • RJ45
        Вхід AV
        • HDMI x1
        • DVI-D x1
        • Компонентне (BNC) x1
        • Вхід IR
        • Аудіо (Л/П) x2
        Інші з’єднання
        • Вихід DVI
        • USB
        • Вихід змінного струму
        • Роз’єм для дисплея
        • Роз’єм для зовнішнього гучномовця
        • Вихід IR
        Аудіо-відеовихід
        Аудіо (Л/П) x1

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Відеоформати
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1215,2  мм
        Висота телевізора
        686  мм
        Глибина телевізора
        125,35  мм
        Кріплення VESA
        400 x 200 мм
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        60 000 год.
        Вага виробу
        33  кг
        Ширина рамки (A–A)
        5,1 мм
        Ширина рамки (L/T, R/B)
        3,3 мм, 1,8 мм

      • Потужність

        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 1 Вт
        Споживання енергії (типове)
        145  Вт

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Відносна вологість
        10–90  %

      • Зручність

        Наскрізний канал сигналу
        • DVI
        • RS232
        • VGA
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        • HDMI (один дріт)
        Встановлення
        • Вертикальне
        • Горизонтальне
        Картинка в картинці
        PIP
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Коміркова матриця
        До 15 x 10
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Просте встановлення
        • Вихід змінного струму
        • Ручки для транспортування
        • Розумна вставка
        Упаковка
        Коробка, придатна для повторного використовувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Функції керування безпекою
        • Керування нагріванням
        • Датчик температури
        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Португальська
        • Іспанська
        • Голландська
        • Польська
        • Турецька
        • Китайська (спрощена)
        • Російська
        • Шведська
        Характеристики зображення
        Вдосконалене регулювання кольорів
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низький рівень яскравості

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 12 Вт (RMS)

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Кабель змінного струму
        • Кабель VGA
        • Посібник користувача на CD-ROM
        • Короткий посібник

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • FCC, клас B
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        Гарантія
        Міжнародна: 3 роки

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Кабель змінного струму
      • Кабель VGA
      • Посібник користувача на CD-ROM
      • Короткий посібник

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись