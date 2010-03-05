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    BDL6551V/00
    Загальна оцінка / 5
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      BDL6551V/00
      Загальна оцінка / 5

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        SmartPower для економії енергії

        SmartPower для економії енергії

        Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

        Створено для роботи в режимі 24/7

        Створено для роботи в режимі 24/7

        Оскільки бізнес ніколи не дрімає, наші інформаційні дисплеї створено для використання у режимі 24/7. Користуючись перевагами відмінних компонентів для забезпечення вищої якості, ви можете розраховувати на постійну надійність цієї лінійки моделей.

        РК-дисплей Full HD 1920x1080p

        Цей дисплей має роздільну здатність Full HD. Сучасна технологія рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність повної високої чіткості в 1080 послідовних рядків на 1920 пікселів кожен. Це забезпечує найкращу якість зображення для вхідних сигналів високої чіткості на 1080 рядків. Дисплей забезпечує відтворення чудового зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення забезпечує покращений перегляд.

        Сумісний зі стандартами RoHS для турботи про довкілля

        Компанія Philips створює і виготовляє дисплеї відповідно до жорстких стандартів щодо обмеження шкідливих речовин (RoHS), які обмежують кількість свинцю та інших токсичних речовин, що може завдати шкоду навколишньому середовищу.

        Висока яскравість для чіткішого зображення

        Насолоджуйтеся чіткішим зображенням у місцях із більшою зовнішньою яскравістю завдяки панелі 700 ніт. Аудиторія може насолоджуватися кращою якістю зображення у місцях, віддалених від прямих сонячних променів, але яскравіших, ніж зазвичай, з покращенням перегляду.

        Розумна вставка в задній кришці для встановлення невеликого комп’ютера

        Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.

        Вдосконалена функція масштабування підтримує коміркову матрицю

        Внутрішня функція масштабування сприяє легкому впровадженню матриці відеостіни без використання дорогого зовнішнього обладнання. Завдяки різним налаштуванням створювати вражаючу відеостіну стало просто.

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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