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Bodygroom series 3000

Пристрій підстригання волосся в душі

BG3010/15
Загальна оцінка / 5
  • Гладеньке гоління волосся на тілі Гладеньке гоління волосся на тілі Гладеньке гоління волосся на тілі
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    Bodygroom series 3000 Пристрій підстригання волосся в душі

    BG3010/15
    Загальна оцінка / 5

    Гладеньке гоління волосся на тілі

    Призначення Series 3000 – справлятися з волоссям без погіршення комфорту шкіри. Ви можете користуватися безпечною для шкіри бритвою або підстригати волосся, встановивши 3-мм гребінець. Переглянути усі переваги

    Bodygroom series 3000 Пристрій підстригання волосся в душі

    Гладеньке гоління волосся на тілі

    Призначення Series 3000 – справлятися з волоссям без погіршення комфорту шкіри. Ви можете користуватися безпечною для шкіри бритвою або підстригати волосся, встановивши 3-мм гребінець. Переглянути усі переваги

    Гладеньке гоління волосся на тілі

    Призначення Series 3000 – справлятися з волоссям без погіршення комфорту шкіри. Ви можете користуватися безпечною для шкіри бритвою або підстригати волосся, встановивши 3-мм гребінець. Переглянути усі переваги

    Bodygroom series 3000 Пристрій підстригання волосся в душі

    Гладеньке гоління волосся на тілі

    Призначення Series 3000 – справлятися з волоссям без погіршення комфорту шкіри. Ви можете користуватися безпечною для шкіри бритвою або підстригати волосся, встановивши 3-мм гребінець. Переглянути усі переваги

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      Гладеньке гоління волосся на тілі

      Створено для захисту навіть на чутливих ділянках

      • Безпечна для шкіри бритва
      • 1 знімний гребінець, 3 мм
      • 50 хв. використання/8 год. заряджання
      Впевнене гоління або підстригання усіх ділянок тіла

      Впевнене гоління або підстригання усіх ділянок тіла

      Створено для безпечного та комфортного використання під пахвами, на грудях та животі, на плечах, у паху та на ногах. Безпечна для шкіри бритва захоплює і підстригає волосся різної довжини без використання різних інструментів або контакту шкіри з гострими краями.

      Заокруглені кінці та гіпоалергенна сітка для комфорту шкіри

      Заокруглені кінці та гіпоалергенна сітка для комфорту шкіри

      Головка бритви має запатентовані заокруглені кінці та гіпоалергенну сітку для захисту шкіри під час гоління. Тримери, що працюють у двох напрямках, підстригають довше волосся, яке голить сітка для ретельнішого результату.

      У комплекті 1 гребінець для природного підстригання (3 мм)

      У комплекті 1 гребінець для природного підстригання (3 мм)

      У комплекті 1 гребінець для природного підстригання (3 мм). Під’єднайте гребінець до системи гоління для підстригання до фіксованої довжини 3 мм. Для досконалішого результату систему гоління можна використовувати без гребінця. Для товстішого волосся рекомендується виконувати попереднє підстригання з гребінцем.

      50 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

      50 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

      Високопотужна акумуляторна батарея для використання на всьому тілі – 50 хв. роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання. Індикатор рівня заряду батареї вказує на стан батареї – коли вона розряджається чи заряджена.

      Легко чистити та використовувати в душі чи поза ним

      Легко чистити та використовувати в душі чи поза ним

      Забезпечує комфортне та ретельне підстригання у душі чи поза ним. Пристрій підстригання волосся на тілі повністю водонепроникний, тому після використання його можна просто сполоснути. Довше волосся краще підстригати, коли воно сухе.

      Ергономічна ручка для максимального контролю

      Ергономічна ручка для максимального контролю

      Гумову ручку створено для оптимального використання, навіть якщо вона мокра, і забезпечення кращого контролю під час використання у душі чи за його межами.

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока
        32  мм
        Бритвений елемент
        Сітка з двома тримерами для попереднього зрізання
        Комфорт шкіри
        • Система комфорту шкіри
        • Комфорт на чутливих ділянках

      • Створіть власний стиль

        Кількість налаштувань довжини
        1 фіксоване налаштування довжини

      • Аксесуари

        Гребінець
        1 гребінець для тіла (3 мм)

      • Потужність

        Час роботи
        50 хвилин
        Заряджання
        8 годин для повного заряджання
        Тип батареї
        Ni-MH

      • Простота у користуванні

        Сухе та вологе використання
        • Можна мити повністю
        • Можливість використання у душі та легке чищення
        Точні налаштування довжини
        Так
        Функціонування
        Автономна робота
        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування

      • Конструкція

        Ручка
        Ергономічна ручка та використання

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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