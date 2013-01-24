Гладеньке гоління волосся на тілі
Призначення Series 3000 – справлятися з волоссям без погіршення комфорту шкіри. Ви можете користуватися безпечною для шкіри бритвою або підстригати волосся, встановивши 3-мм гребінець. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладеньке гоління волосся на тілі
Призначення Series 3000 – справлятися з волоссям без погіршення комфорту шкіри. Ви можете користуватися безпечною для шкіри бритвою або підстригати волосся, встановивши 3-мм гребінець. Переглянути усі переваги
Гладеньке гоління волосся на тілі
Призначення Series 3000 – справлятися з волоссям без погіршення комфорту шкіри. Ви можете користуватися безпечною для шкіри бритвою або підстригати волосся, встановивши 3-мм гребінець. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладеньке гоління волосся на тілі
Призначення Series 3000 – справлятися з волоссям без погіршення комфорту шкіри. Ви можете користуватися безпечною для шкіри бритвою або підстригати волосся, встановивши 3-мм гребінець. Переглянути усі переваги
Створено для безпечного та комфортного використання під пахвами, на грудях та животі, на плечах, у паху та на ногах. Безпечна для шкіри бритва захоплює і підстригає волосся різної довжини без використання різних інструментів або контакту шкіри з гострими краями.
Головка бритви має запатентовані заокруглені кінці та гіпоалергенну сітку для захисту шкіри під час гоління. Тримери, що працюють у двох напрямках, підстригають довше волосся, яке голить сітка для ретельнішого результату.
У комплекті 1 гребінець для природного підстригання (3 мм). Під’єднайте гребінець до системи гоління для підстригання до фіксованої довжини 3 мм. Для досконалішого результату систему гоління можна використовувати без гребінця. Для товстішого волосся рекомендується виконувати попереднє підстригання з гребінцем.
Високопотужна акумуляторна батарея для використання на всьому тілі – 50 хв. роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання. Індикатор рівня заряду батареї вказує на стан батареї – коли вона розряджається чи заряджена.
Забезпечує комфортне та ретельне підстригання у душі чи поза ним. Пристрій підстригання волосся на тілі повністю водонепроникний, тому після використання його можна просто сполоснути. Довше волосся краще підстригати, коли воно сухе.
Гумову ручку створено для оптимального використання, навіть якщо вона мокра, і забезпечення кращого контролю під час використання у душі чи за його межами.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.
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