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Більше не доступний
DryCare Essential
Функція іонізації
Нова конструкція вентилятора допомагає досягнути ефективності сушіння 2100 Вт (швидкість сушіння – приблизно 5 г/хв.) за умови використання лише 1600 Вт. Це еквівалентно заощадженню до 23% енергії*
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Функція рівномірного розподілу тепла означає, що фен використовує унікальний вихідний отвір для рівномірного розподілу тепла по волоссю під час сушіння, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує неперевершений захист волосся від перегрівання і зберігає його здоровим та блискучим.
4.8
з 5
79
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
=Rus=
27/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Нормальный фен
Работает. Не ломается. Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.
Плюси
Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
Oreadna
04/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Функционален, удобен, прост,надежен.
Очень хороший фен, вся техника по уходу именно Phillips. Цена равно качество на все 100%. Ни разу не перегревался, все работает как часы. Волосы высыхают моментально и не прижариваются. Немаловажно - это защита от перегрева, нет ощущения, что волосы сейчас расплавятся вместе с феном, вдобавок - три настройки температуры и два режима скорости. Рекомендую!
Плюси
Да, я рекомендую этот вироб
Цей відгук про DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
Цей відгук про DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
YaroslavPS
22/11/2021
Україна
Знахідка для волосся
Подарував дівчині, вона дуже задоволена, волосся стало краще так як рівномірно розприділяється тепло, не важко держати в руці
Плюси
Легкий, функціональний , ціна-якість
Мінуси
не виявлено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
порівняно з феном Philips потужністю 2100 Вт (HP8230, IEC61855)