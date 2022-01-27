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  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
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  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії
  • Швидке сушіння, економія енергії

Більше не доступний

DryCare EssentialЕнергоефективний фен

BHD029/00

4.8
| (79) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Швидке сушіння, економія енергії
Philips DryCare Essential має інноваційну конструкцію вентилятора, що досягає ефективності сушіння 2100 Вт за умови використання лише 1600 Вт.*
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Швидке сушіння, економія енергії

  • DryCare Essential

  • Функція іонізації

Ефективність сушіння 2100 Вт за умови використання 1600 Вт

Ефективність сушіння 2100 Вт за умови використання 1600 Вт

Нова конструкція вентилятора допомагає досягнути ефективності сушіння 2100 Вт (швидкість сушіння – приблизно 5 г/хв.) за умови використання лише 1600 Вт. Це еквівалентно заощадженню до 23% енергії*

Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

Менше перегрівання завдяки рівномірному розподілу тепла

Менше перегрівання завдяки рівномірному розподілу тепла

Функція рівномірного розподілу тепла означає, що фен використовує унікальний вихідний отвір для рівномірного розподілу тепла по волоссю під час сушіння, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує неперевершений захист волосся від перегрівання і зберігає його здоровим та блискучим.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

79

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

3

27/01/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Нормальный фен

Работает. Не ломается. Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.

Плюси

Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

04/12/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Функционален, удобен, прост,надежен.

Очень хороший фен, вся техника по уходу именно Phillips. Цена равно качество на все 100%. Ни разу не перегревался, все работает как часы. Волосы высыхают моментально и не прижариваются. Немаловажно - это защита от перегрева, нет ощущения, что волосы сейчас расплавятся вместе с феном, вдобавок - три настройки температуры и два режима скорости. Рекомендую!

Плюси

Да, я рекомендую этот вироб

Цей відгук про DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

Цей відгук про DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

22/11/2021

Україна

Україна

Знахідка для волосся

Подарував дівчині, вона дуже задоволена, волосся стало краще так як рівномірно розприділяється тепло, не важко держати в руці

Плюси

Легкий, функціональний , ціна-якість

Мінуси

не виявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

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      Примітки

      1. порівняно з феном Philips потужністю 2100 Вт (HP8230, IEC61855)