Швидке сушіння, економія енергії
Philips DryCare Essential має інноваційну конструкцію вентилятора, що досягає ефективності сушіння 2100 Вт за умови використання лише 1600 Вт.* Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке сушіння, економія енергії
Philips DryCare Essential має інноваційну конструкцію вентилятора, що досягає ефективності сушіння 2100 Вт за умови використання лише 1600 Вт.* Переглянути усі переваги
Швидке сушіння, економія енергії
Philips DryCare Essential має інноваційну конструкцію вентилятора, що досягає ефективності сушіння 2100 Вт за умови використання лише 1600 Вт.* Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке сушіння, економія енергії
Philips DryCare Essential має інноваційну конструкцію вентилятора, що досягає ефективності сушіння 2100 Вт за умови використання лише 1600 Вт.* Переглянути усі переваги
Нова конструкція вентилятора допомагає досягнути ефективності сушіння 2100 Вт (швидкість сушіння – приблизно 5 г/хв.) за умови використання лише 1600 Вт. Це еквівалентно заощадженню до 23% енергії*
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Функція рівномірного розподілу тепла означає, що фен використовує унікальний вихідний отвір для рівномірного розподілу тепла по волоссю під час сушіння, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує неперевершений захист волосся від перегрівання і зберігає його здоровим та блискучим.
Холодний обдув – обов’язкове професійне налаштування, що забезпечує струмінь холодного повітря. Використовуйте після створення зачіски для її фіксації.
Легко налаштовуйте і керуйте режимами нагрівання та швидкості для створення ідеальної зачіски. Вибирайте один із 3 режимів нагрівання та 2 режимів швидкості для повного контролю і точного сушіння та укладки.
12-мм концентратор спрямовує потік повітря для точної укладки. Чудово підходить для довершення або фіксації зачіски.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Шнур довжиною 1,8 м.
Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.
Характеристики
Обслуговування
Технічні характеристики