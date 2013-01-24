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DryCare Essential

Енергоефективний фен

BHD029/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Швидке сушіння, економія енергії Швидке сушіння, економія енергії Швидке сушіння, економія енергії
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    DryCare Essential Енергоефективний фен

    BHD029/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Швидке сушіння, економія енергії

    Philips DryCare Essential має інноваційну конструкцію вентилятора, що досягає ефективності сушіння 2100 Вт за умови використання лише 1600 Вт.* Переглянути усі переваги

    DryCare Essential Енергоефективний фен

    Швидке сушіння, економія енергії

    Philips DryCare Essential має інноваційну конструкцію вентилятора, що досягає ефективності сушіння 2100 Вт за умови використання лише 1600 Вт.* Переглянути усі переваги

    Швидке сушіння, економія енергії

    Philips DryCare Essential має інноваційну конструкцію вентилятора, що досягає ефективності сушіння 2100 Вт за умови використання лише 1600 Вт.* Переглянути усі переваги

    DryCare Essential Енергоефективний фен

    Швидке сушіння, економія енергії

    Philips DryCare Essential має інноваційну конструкцію вентилятора, що досягає ефективності сушіння 2100 Вт за умови використання лише 1600 Вт.* Переглянути усі переваги

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      Швидке сушіння, економія енергії

      • DryCare Essential
      • Функція іонізації
      Ефективність сушіння 2100 Вт за умови використання 1600 Вт

      Ефективність сушіння 2100 Вт за умови використання 1600 Вт

      Нова конструкція вентилятора допомагає досягнути ефективності сушіння 2100 Вт (швидкість сушіння – приблизно 5 г/хв.) за умови використання лише 1600 Вт. Це еквівалентно заощадженню до 23% енергії*

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

      Менше перегрівання завдяки рівномірному розподілу тепла

      Менше перегрівання завдяки рівномірному розподілу тепла

      Функція рівномірного розподілу тепла означає, що фен використовує унікальний вихідний отвір для рівномірного розподілу тепла по волоссю під час сушіння, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує неперевершений захист волосся від перегрівання і зберігає його здоровим та блискучим.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув – обов’язкове професійне налаштування, що забезпечує струмінь холодного повітря. Використовуйте після створення зачіски для її фіксації.

      3 режими нагрівання та 2 режими швидкості для повного контролю

      3 режими нагрівання та 2 режими швидкості для повного контролю

      Легко налаштовуйте і керуйте режимами нагрівання та швидкості для створення ідеальної зачіски. Вибирайте один із 3 режимів нагрівання та 2 режимів швидкості для повного контролю і точного сушіння та укладки.

      12-мм концентратор для плавного концентрованого струменя повітря

      12-мм концентратор для плавного концентрованого струменя повітря

      12-мм концентратор спрямовує потік повітря для точної укладки. Чудово підходить для довершення або фіксації зачіски.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур довжиною 1,8 м.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Насадка/концентратор
        Так
        Кількість насадок
        1
        Петля для підвішування
        Так
        Холодний обдув
        Так
        Функція іонізації
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60  Гц
        Потужність
        1600  Вт
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Довжина шнура
        1,8 м
        Напруга
        220–240 В

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          • порівняно з феном Philips потужністю 2100 Вт (HP8230, IEC61855)

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